घर पर शाम के नाश्ते के लिए वड़ा पाव बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

वड़ा पाव मुंबई का एक बहुत ही पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। हालांकि, अगर आप घर पर पहली बार वड़ा पाव बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर हो सके। आइए जानते हैं कि वड़ा पाव बनाते समय किन-किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

#1 आलू का सही चुनाव करें वड़ा के लिए आलू का सही चुनाव बहुत मायने रखता है। हमेशा ताजे और अच्छी किस्म के आलू का इस्तेमाल करें। पुराने या खराब आलू से वड़ा का स्वाद बिगड़ सकता है। इसके अलावा आलू को उबालते समय ध्यान रखें कि वे ज्यादा पके न हों, जिससे उनका स्वाद बरकरार रहे। सही आलू का चयन करने से आपके वड़ा पाव का स्वाद और भी बेहतर हो सकता है।

#2 मसालों का सही मिश्रण बनाएं वड़ा पाव में मसालों का सही मिश्रण बहुत जरूरी होता है। इसमें जीरा, राई, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया का उपयोग करें। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं या इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मसालों का सही चयन आपके वड़ा के स्वाद को और भी खास बना सकता है। इसके साथ ही आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं।

#3 बेसन की मात्रा का ध्यान रखें बेसन की मात्रा वड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर बेसन कम होगा तो वड़ा टूट सकता है या सही तरीके से नहीं बनेगा, वहीं ज्यादा बेसन होने पर वड़ा का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए सही अनुपात में बेसन का उपयोग करें ताकि वड़ा कुरकुरा और स्वादिष्ट बने। इसके अलावा बेसन को अच्छे से फेंटें ताकि उसमें हवा भर सके और वह हल्का और फूला-फूला बने।

#4 पाव बनाने का तरीका अपनाएं पाव बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह गूंथकर उसे थोड़ा गर्म स्थान पर रखें ताकि वह फूल जाए। आटे में थोड़ा दूध मिलाने से पाव नरम बनता है। इसके अलावा आटे में थोड़ा बेकिंग पाउडर मिलाने से पाव फूला हुआ और नरम बनता है। पाव को गोल आकार में बांधें और उन्हें तेल में तलें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं, फिर इन्हें ठंडा होने दें।