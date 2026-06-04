घर पर स्टफ्ड आलू नान बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

आलू का नान एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह नान न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आलू की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे खास बनाती है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ खास बातें जानने की जरूरत है ताकि आपका आलू नान हर बार बेहतरीन बने। आइए जानें कि स्टफ्ड आलू नान बनाने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 आलू का चयन करें सही आलू का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे ताजे और अच्छी गुणवत्ता के हों। छोटे और मध्यम आकार के आलू सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें पकाने में कम समय लगता है और इनका स्वाद भी बेहतर आता है। अगर संभव हो तो उबले हुए आलू का ही उपयोग करें क्योंकि इससे नान का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा छिलके वाले आलू से भी बचें क्योंकि उनमें मिट्टी लग सकती है।

#2 मसालों का सही मेल चुनें आलू नान के लिए मसालों का सही मेल बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला जाता है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हरी धनिया भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। मसालों की मात्रा अपने स्वादानुसार ही रखें ताकि नान बहुत तीखा या बहुत बेस्वाद न हो।

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#3 आटे को गूंथने का तरीका अपनाएं आलू नान के लिए आटे को गूंथना एक अहम कदम है। इसके लिए मैदे और गेहूं के आटे का मिश्रण सबसे अच्छा होता है। आटे को गूंथते समय उसमें थोड़ा-सा दही मिलाएं ताकि वह मुलायम बने और आसानी से बेल सके। इसके अलावा आटे को गूंथने के बाद उसे ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि वह सेट हो सके और बेलने में आसानी हो। इससे नान का स्वाद और भी बढ़ जाता है।

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#4 भरावन के लिए आलू को अच्छे से मैश करें भरावन के लिए आलू को अच्छे से मैश करना जरूरी होता है ताकि उसमें डाले गए मसाले अच्छे से मिल सकें। मैश करते समय ध्यान रखें कि उसमें गांठें न रहें और वह पूरी तरह से नरम हो जाए। आप चाहें तो इसमें उबले हुए हरी मटर, पनीर या अन्य सब्जियां भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इससे भरावन में अलग-अलग स्वाद आएंगे और नान का स्वाद भी बेहतरीन होगा।