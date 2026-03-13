घर पर स्वादिष्ट स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो बनाना है? इन बातों पर दें ध्यान

स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे अक्सर बाजारों में खाया जाता है। यह आलू के टुकड़ों को कुरकुरा बनाकर, तीखे और मसालेदार ग्रेवी में डालकर बनाया जाता है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बाजार जैसा ही बने। आइए आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो बनाने से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं।

#1 सही आलू का चयन करें स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो बनाने के लिए सही प्रकार के आलू का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए छोटे और गोल आकार वाले आलू का इस्तेमाल करें क्योंकि ये जल्दी पकते हैं और इनका स्वाद भी बेहतरीन होता है। बड़े और लंबे आकार के आलू का उपयोग करने से बचें क्योंकि वे पकने में ज्यादा समय लेते हैं और उनका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं होता।

#2 आलू को सही तरीके से तलें आलू को कुरकुरा बनाने के लिए उन्हें सही तरीके से तलना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आलू को छीलकर मोटा-मोटा काट लें, फिर इन्हें हल्का-सा नमक मिलाकर पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह सुखाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे आलू जल सकते हैं। आलू को तब तक तलें जब तक वे कुरकुरे और सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।

#3 ग्रेवी का मसाला सही रखें ग्रेवी का मसाला स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो का अहम हिस्सा है, इसलिए इसे बनाते समय सही मसालों का उपयोग करें। इसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काटकर तलें, फिर इसमें टमाटर की चटनी, सोया चटनी, सिरका और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह पकाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का उपयोग करें।

#4 गाढ़ी ग्रेवी बनाएं ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए मकई के आटे का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें मकई का आटा घोलें, फिर इसे ग्रेवी में डालकर लगातार हिलाते रहें ताकि गांठें न बनें। इससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि ग्रेवी ज्यादा पतली न हो ताकि उसमें आलू अच्छे से डूब सकें। इसके बाद तले हुए आलू को इस गाढ़ी ग्रेवी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं।