घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ी बनाने की सोच रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान

कढ़ी भारतीय खाने में एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह दही और बेसन से बनाई जाती है और इसमें अलग-अलग मसालों का इस्तेमाल होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ी को घर पर बनाना आसान है, लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बिल्कुल होटल जैसा आए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ी बना सकते हैं।

#1 दही की ताजगी पर दें ध्यान कढ़ी की सफलता का एक बड़ा राज इसकी दही में छिपा होता है। अगर आप घर की दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली हो। अगर दही खट्टी हो गई हो तो उसे न डालें क्योंकि इससे कढ़ी का स्वाद बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप बाजार से ताजा और बिना मिलावट वाली दही खरीदें ताकि कढ़ी का स्वाद बेहतरीन आए।

#2 बेसन भूनने का सही तरीका कढ़ी में बेसन का इस्तेमाल अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए बेसन को हल्का सुनहरा होने तक धीमी आंच पर भूनें। इससे बेसन का कच्चापन निकल जाएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि बेसन जलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कढ़ी का स्वाद बिगड़ सकता है। भूनते समय लगातार चलाते रहें ताकि बेसन एकसमान भुने और जलने न पाए। सही तरीके से भुने हुए बेसन से कढ़ी का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।

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#3 मसालों का सही मेल कढ़ी में मसालों का सही मेल होना बहुत जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन बने रहे। इसके लिए जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला का सही अनुपात में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर या इमली का पेस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे कढ़ी को खट्टा-मीठा स्वाद मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 धीमी आंच पर पकाएं कढ़ी को धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद पूरी तरह से निखर जाए। सबसे पहले दही और पानी को अच्छे से मिलाकर उसमें भुना हुआ बेसन डालें, फिर इसे धीमी आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह तले पर चिपके नहीं। जब कढ़ी उबलने लगे और उसमें उबाले आने लगें तब समझ जाएं कि आपकी कढ़ी तैयार हो चुकी है।