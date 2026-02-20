घर पर नमकीन बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगी सही

आजकल बाजार से मिलने वाली नमकीन में कई अप्राकृतिक चीजें मौजूद होती हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घर पर ही नमकीन बनाएं। हालांकि, नमकीन बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो इसके स्वाद को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर घर पर नमकीन बनाते समय आप इन गलतियों से बच सकते हैं।

#1 सही चीजों का करें चयन घर पर नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सही चीजों का चयन करना होगा क्योंकि नमकीन का स्वाद मुख्य रूप से इसी पर निर्भर करता है। इसके लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज का चयन करें। साथ ही नमकीन के लिए ताजे मसालों का भी इस्तेमाल करें क्योंकि पुराने मसाले नमकीन के स्वाद को बिगाड़ सकते हैं।

#2 चीजों की मात्रा हो सही घर पर नमकीन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आप चीजों की अधिक मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो नमकीन का स्वाद बिगड़ सकता है। उदाहरण के लिए ज्यादा नमक या ज्यादा मसाले डालने से नमकीन का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा चीजों की सही मात्रा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी नमकीन का स्वाद बेहतरीन रहे।

#3 धीमी आंच पर पकाएं नमकीन को धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे तेज आंच पर पकाएंगे तो यह जल सकती है या फिर इसका स्वाद बिगड़ सकता है। धीमी आंच पर पकाने से सभी चीजें अच्छे से मिलती हैं और नमकीन का स्वाद भी बेहतरीन आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नमकीन को धीमी आंच पर पकाना है ताकि यह पूरी तरह से पक जाए और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।

#4 समय पर निकालें नमकीन को सही समय पर निकालना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इसे ज्यादा देर तक पकाएंगे तो यह कुरकुरी नहीं बनेगी और इसका स्वाद भी खराब हो सकता है। इसलिए जब आपकी नमकीन सुनहरी हो जाए तो उसे गैस से उतार लें ताकि वह कुरकुरी बने और इसका स्वाद बेहतरीन आए। सही समय पर निकालने से आपकी नमकीन न केवल कुरकुरी बनेगी बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा।