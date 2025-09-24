घर पर नान बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगा मुलायम

नान एक लोकप्रिय भारतीय रोटी है, जो तंदूर में पकाई जाती है। हालांकि, इसे घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही सामग्री और विधि का चयन करने से लेकर पकाने तक, हर कदम पर ध्यान देना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने नान को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आपका नान स्वादिष्ट और मुलायम बनेगा।

#1 सही आटे का चयन करें नान के लिए सबसे पहले सही आटे का चयन करना जरूरी है। आटा मुलायम और अच्छे से गूंधा हुआ होना चाहिए ताकि नान खस्ता बने। इसके लिए मैदा और गेहूं के आटे का मिश्रण सबसे अच्छा होता है। आटे में थोड़ा दही मिलाने से भी नान का स्वाद बढ़ता है और वह ज्यादा नरम बनता है। इसके अलावा आटे को कम से कम 2-3 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि वह अच्छे से फूल जाए।

#2 पानी का सही उपयोग करें नान बनाने के लिए पानी का सही उपयोग बहुत जरूरी है। आटे को गूंधते समय थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और गूंधने के बाद उसे 10-15 मिनट तक ढककर रख दें। इससे आटा सेट हो जाएगा और नान अच्छे से फूलेगा। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि इससे आटा चिपचिपा हो जाएगा और नान सही नहीं बनेगा। सही मात्रा में पानी डालकर आटे को गूंधने से नान का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर होंगे।

#3 बेलते समय ध्यान दें नान बेलते समय ध्यान देना चाहिए कि वह न ज्यादा पतला हो और न ही मोटा। मोटा नान तंदूर में अच्छे से पक नहीं पाता है, जबकि पतला नान खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसलिए नान को बेलते समय उसकी मोटाई का खास ख्याल रखें ताकि वह तंदूर में अच्छे से पक सके और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। इसके लिए बीच-बीच में आटे पर थोड़ा-थोड़ा तेल लगाते रहें ताकि नान की परत सही बनी रहे।

#4 तंदूर की तैयारी करें तंदूर को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा तेल लगाकर गर्म करें ताकि नान चिपके नहीं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो ओवन का उपयोग करें लेकिन उसे पहले अच्छी तरह से गरम करें। इसके अलावा गैस पर तवे का उपयोग करते समय उसे पहले गर्म करें और फिर नान को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके ताकि वह स्वादिष्ट बने। इस तरह आपके नान हर बार परफेक्ट बनेंगे।