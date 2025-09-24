खूबसूरत और चालाक जानवर है कूगर, जानिए इससे जुड़ी 5 हैरान करने वाली बातें

कूगर एक खूबसूरत और चालाक जानवर है। यह उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक पाया जाता है। कूगर का शरीर लंबा और पतला होता है और इसकी पूंछ भी लंबी होती है। यह जानवर बहुत तेज दौड़ता है और ऊंची छलांग लगाता है। कूगर का शिकार करना भी एक हुनर है, जिसे यह बखूबी निभाता है। आइए आज हम आपको कूगर से जुड़ी पांच हैरान करने वाली बातें बताते हैं।

#1 कूगर का आकार और रंग कूगर का शरीर लंबा और पतला होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 मीटर तक होती है। इनका वजन लगभग 50-100 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके रंग हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे तक होते हैं, लेकिन कुछ काले रंग के भी होते हैं। इनके पंजे बड़े होते हैं, जो इन्हें आसानी से पहाड़ी इलाकों में चढ़ने में मदद करते हैं। इनकी आंखें बड़ी और चमकीली होती हैं, जो इन्हें रात में देखना आसान बनाती हैं।

#2 कूगर का शिकार करने का तरीका कूगर बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। ये अपने शिकार को चुपके से पीछे से आते हुए पकड़ते हैं। इनके पास तेज दौड़ने और ऊंची छलांग लगाने की क्षमता होती है, जिससे ये आसानी से अपने शिकार तक पहुंच सकते हैं। ये अक्सर अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन कभी-कभी समूह में भी आते हैं।

#3 कूगर की आवाज कूगर की आवाज बहुत ही खास होती है। ये अलग-अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जैसे गुर्राना, गरजना, चीखना आदि। इनकी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि रात के समय जंगलों में सुनाई देती रहती हैं। इनकी आवाजें सुनकर लोग डर सकते हैं, लेकिन ये जानवर आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं। इनकी आवाजें खासकर मादा कूगर अपने बच्चों को बुलाने के लिए निकालती है, जिससे इनके बच्चे उनकी ओर आ जाते हैं।

#4 अमेरिका में पाई जाने वाली एकमात्र बड़ी बिल्ली कूगर एकमात्र ऐसा बड़ा बिल्ली प्रजाति है, जो अमेरिका में पाया जाता है। अन्य सभी बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे शेर, बाघ आदि केवल एशिया या अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसके अलावा कूगर अपनी पूंछ का उपयोग संतुलन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वे ऊंचे स्थानों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कूगर न केवल अपने आकार-प्रकार बल्कि व्यवहारों द्वारा भी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं।