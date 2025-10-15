मूंग दाल चीला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, स्वादिष्ट बनेगा व्यंजन

मूंग दाल चीला एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में बना सकते हैं। यह न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। मूंग दाल चीला में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। आइए जानते हैं कि मूंग दाल चीला बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि यह स्वादिष्ट और पौष्टिक बन सके।

#1 दाल को सही तरीके से भिगोएं मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगोना जरूरी है। दाल को कम से कम 4-5 घंटे तक पानी में भिगोए रखें। इससे दाल नरम हो जाएगी और उसे पीसना आसान हो जाएगा। अगर समय कम हो तो कम से कम 2 घंटे तक भिगोएं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, वरना दाल टूटने में मुश्किल होगी। दाल को छानकर पानी अलग कर दें और उसे पीसकर घोल तैयार कर लें।

#2 मसालों का सही चयन करें मूंग दाल चीला में मसालों का सही चयन बहुत अहम है। आप अपने स्वादानुसार मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मसाले ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले हों। आमतौर पर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप हरी धनिया, पत्तेदार धनिया, नींबू का रस और गरम मसाला भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

#3 तेल का सही उपयोग करें चीला बनाने के लिए तेल का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। ज्यादा तेल डालने से चीला तैलीय हो जाएगी और उसका स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए थोड़ा ही तेल डालें। आप घी या तेल दोनों का मिश्रण भी उपयोग कर सकते हैं ताकि चीला कुरकुरी बने। इसके अलावा तवे को पहले गर्म करके उस पर थोड़ा तेल फैलाएं, फिर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। इससे चीला अच्छी तरह से पक जाएगी।

#4 पकाने का तरीका अपनाएं मूंग दाल चीला को पकाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। इसे धीमी आंच पर धीरे-धीरे पकाएं ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पके। पहले तवे को गर्म करें, फिर उस पर थोड़ा तेल फैलाएं और उसके ऊपर घोल फैलाएं। अब इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। ध्यान रखें कि आंच ज्यादा तेज न हो, वरना बाहर से जल सकती है और अंदर तक नहीं पकेगी। इस तरह आप परफेक्ट मूंग दाल चीला बना सकते हैं।