ट्रेकिंग पर जाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, यात्रा बनेगी सुरक्षित 

ट्रेकिंग एक रोमांचक और मजेदार गतिविधि है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सही सामान, सुरक्षा उपाय और सही योजना बनाना ट्रेकिंग को सुरक्षित और आनंददायक बना सकता है। इस लेख में हम आपको ट्रेकिंग पर जाने से पहले ध्यान रखने योग्य पांच अहम बातें बताएंगे, जो आपकी यात्रा को और भी बेहतर बना सकती हैं।

#1 सही सामान का चयन करें ट्रेकिंग के लिए सही सामान का चयन बहुत जरूरी है। आपको आरामदायक और मजबूत जूते पहनने चाहिए, जो फिसलन भरे रास्तों पर अच्छी पकड़ दें। इसके अलावा हल्के और पानी से बचाने वाले कपड़े पहनें ताकि मौसम के बदलाव से बच सकें। बैग में जरूरी सामान जैसे टॉर्च, नक्शा, दिशा बताने वाला यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। साथ ही अपने पास पर्याप्त पानी और खाने की चीजें भी रखें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

#2 मौसम की जानकारी रखें ट्रेकिंग पर जाने से पहले मौसम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और किन सामानों को साथ ले जाना चाहिए। अगर बारिश या बर्फबारी होने वाली हो तो उससे बचने के लिए अपनी योजना को बदल सकते हैं। इसके अलावा मौसम की जानकारी रखने से आप अनपेक्षित समस्याओं से बच सकते हैं और आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी।

#3 समूह में यात्रा करें ट्रेकिंग हमेशा समूह में करनी चाहिए क्योंकि अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। अगर आप अकेले जा रहे हों तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जाएं या किसी ट्रेकिंग समूह का हिस्सा बनें। समूह में होने से आपस में मदद मिलती है और किसी भी आपात स्थिति में जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा समूह के साथ चलने से आपस में बातचीत होती रहती है, जिससे मनोबल बढ़ता है और यात्रा का मजा भी दोगुना हो जाता है।

#4 दिशा ज्ञान रखें ट्रेकिंग करते समय दिशा ज्ञान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा अपने साथ एक नक्शा और दिशा बताने वाला यंत्र रखें ताकि रास्ता भटकने की संभावना कम हो सके। अगर आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो दिशा बताने वाले यंत्र का उपयोग करें, लेकिन बैटरी खत्म होने पर उसके बिना भी चलने की तैयारी रखें। इसके अलावा अपने दोस्तों या परिवार वालों को अपनी स्थिति बताएं ताकि वे आपकी मदद कर सकें।