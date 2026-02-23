मूली के परांठे बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

मूली के परांठे एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प हैं, जिन्हें आप सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं। ये परांठे न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। मूली में विटामिन-C, फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आइए मूली के परांठे बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में जानते हैं।

#1 अच्छी मूली का करें चयन मूली के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी मूली का चयन करें। ताजा और मुलायम मूली सबसे अच्छी होती है क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे परांठे नरम बनते हैं। साथ ही ताजी मूली में स्वाद भी बेहतर होता है। ध्यान रखें कि मूली पर कोई दाग-धब्बे न हों और वह पूरी तरह से स्वस्थ दिखे। इससे आपके परांठे का स्वाद और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ जाएगी।

#2 मूली को अच्छे से घिसें मूली को अच्छे से घिसना बहुत जरूरी है ताकि उसका रस निकल सके और वह पूरी तरह से मसालेदार हो सके। अगर आप मूली को मोटे टुकड़ों में घिसेंगे तो उसका रस सही से निकल नहीं पाएगा और परांठे में पानी की कमी रहेगी। इससे परांठे का स्वाद भी प्रभावित होगा। इसलिए हमेशा मूली को बारीक घिसें ताकि उसका रस निकल सके और परांठे में मसालों का मेल अच्छे से हो सके।

#3 नमक मिलाएं मूली को घिसने के बाद उसमें थोड़ा नमक मिलाना जरूरी है ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल सके। इससे मूली नरम हो जाएगी और परांठे में मसालों का मेल भी बेहतर होगा। नमक मिलाने से मूली का स्वाद बढ़ जाएगा और परांठे में गहराई आएगी। ध्यान रखें कि नमक की मात्रा इतनी हो कि वह मूली के प्राकृतिक स्वाद को न बिगाड़े। इससे आपके मूली के परांठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#4 मसालों का सही उपयोग करें मसाले परांठे का अहम हिस्सा होते हैं इसलिए उन्हें सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला जैसे मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं जैसे अजवाइन या अमचूर पाउडर डालकर। इससे परांठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वह ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। मसालों का सही मेल आपके मूली के परांठे को खास बना देगा और खाने का मजा दोगुना कर देगा।