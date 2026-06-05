घर पर आम चीज़केक बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में अगर आपको आम के व्यंजनों को आजमाना पसंद है तो इस बार घर पर आम चीज़केक बनाकर देखें। यह चीज़केक स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इस चीज़केक को आसानी से बना सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

#1 चीज़केक के लिए पनीर का करें इस्तेमाल आम चीज़केक बनाने के लिए सबसे पहले पनीर का इस्तेमाल करें। हालांकि, ध्यान रखें कि पनीर ताजा और नरम हो। अगर आपके पास ताजा पनीर नहीं है तो आप बाजार से मिलने वाले पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक कम होना चाहिए। इसके अलावा पनीर को अच्छे से मैश करके ही इस्तेमाल करें ताकि चीज़केक में कोई गांठ न पड़े और इसका स्वाद बेहतरीन हो।

#2 बेस के लिए बिस्किट का करें चयन आम चीज़केक का आधार बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार की बिस्किट का चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिस्किट मीठी होनी चाहिए। इसके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट, मारिया बिस्किट या फिर ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्किट को पीसकर उनमें मक्खन मिलाएं और फिर इस मिश्रण को चीज़केक के आधार के रूप में इस्तेमाल करें। इससे चीज़केक का आधार एकदम सही बनेगा।

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#3 आम की मात्रा का रखें ध्यान आम चीज़केक बनाने के लिए आम की मात्रा बहुत अहम होती है। अगर आप ज्यादा आम डालेंगे तो चीज़केक बहुत गीला हो जाएगा और इसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आम की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि चीज़केक का स्वाद बेहतरीन रहे और वह गीला भी न हो। आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर या पीसकर मिलाएं ताकि इसका रस अच्छे से मिश्रण में घुल सके और चीज़केक का स्वाद भी बढ़िया आए।

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#4 चीनी की मात्रा का रखें ध्यान आम चीज़केक में चीनी की मात्रा भी अहम होती है। अगर आप ज्यादा चीनी डालेंगे तो चीज़केक बहुत मीठा हो जाएगा और इसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। इसलिए चीनी की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि चीज़केक का स्वाद संतुलित रहे और वह बहुत मीठा न लगे। आप चीनी की जगह शहद या मेपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीज़केक का स्वाद और भी बेहतरीन हो जाए।