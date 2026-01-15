मक्की की रोटी बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

मक्की की रोटी पंजाब की एक पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह रोटी मक्के के आटे से बनाई जाती है और इसका स्वाद घी और गुड़ के साथ अद्भुत होता है। अगर आप पहली बार मक्की की रोटी बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि रोटी का स्वाद और बनावट बेहतरीन हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिनसे मक्की की रोटी को सही तरीके से बनाया जा सकता है।

#1 सही आटा चुनें मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले सही आटे का चुनाव करना जरूरी है। इसके लिए आपको शुद्ध और ताजा मक्का का आटा चाहिए होगा। बाजार में कई तरह के मक्का आटे मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनने से पहले उसकी गुणवत्ता और ताजगी पर ध्यान दें। अगर संभव हो तो स्थानीय मिल से मक्का का आटा खरीदें ताकि उसकी गुणवत्ता बेहतर हो और वह ताजा हो।

#2 पानी की मात्रा का रखें ध्यान मक्की के आटे को गूंथते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी डालने से आटा चिपचिपा हो सकता है, जिससे रोटी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथें और तब तक गूंथें जब तक कि वह नरम और चिकना न हो जाए। सही मात्रा में पानी डालने से आटा एकसार हो जाएगा और रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

Advertisement

#3 बेलने का तरीका अपनाएं मक्की की रोटी बेलने के लिए बेलन का उपयोग करते समय हल्का दबाव डालें ताकि रोटी पतली हो जाए। ध्यान रखें कि रोटी बहुत पतली न हो, बल्कि उसे मध्यम मोटाई में बेलें ताकि वह तवे पर अच्छी तरह पक सके। इसके लिए आप हाथों से भी रोटी को आकार दे सकते हैं, जिससे उसकी मोटाई नियंत्रित होगी। इससे रोटी तवे पर समान रूप से पकेगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

Advertisement

#4 तवे को गर्म करें मक्की की रोटी को तवे पर पकाने के लिए सबसे पहले तवे को अच्छी तरह गर्म करें। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं ताकि रोटी चिपके नहीं। अब रोटी को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। इसके बाद तैयार रोटी को गर्मागर्म परोसें। इस तरह से आप आसानी से और सही तरीके से मक्की की रोटी बना सकते हैं।