सर्दियों में उठाएं गर्मा-गर्म गोभी की गुझिया का लुत्फ, नहीं भूल पाएंगे इस पकवान का स्वाद

सर्दी में रोजाना कुछ ऐसा खाने का दिल करता है, जो गर्माहट प्रदान कर सके। इस मौसम के दौरान गोभी ज्यादा मिलती है, जिससे आप एक नए तरीके का पकवान बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गोभी की गुझिया की, जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नाश्ता है। इसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और चटनी के साथ इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। आइए इस पकवान की रेसिपी पर नजर डालते हैं।

विवरण पहले जानें क्या होती है गोभी की गुझिया होली में बनने वाली मीठी गुझिया हम सभी ने खाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नमकीन गुझिया बनाई जाती है। इसे ही गोभी की गुझिया कहते हैं, जिसे कई लोग 'गोझा' नाम से भी जानते हैं। इसकी बाहरी परत कुरकुरी और खस्ता होती है, जो मैदे या गेहूं के आटे से बनती है। इस पकवान के अंदर गोभी, आलू, मटर और अन्य सब्जियों की मसालेदार स्टफिंग की जाती है। इसे स्वादिष्ट ग्रेवी के साथ परोसा जाता है।

सामग्री गोभी की गुझिया बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री गोभी की गुझिया बनाने के लिए आपको जो सामग्रियां चाहिए होंगी, वो सभी आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके लिए सबसे जरूरी है फूलगोभी, जिसका आकार बड़ा या मध्यम होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 कटोरी गेहूं का आटा, उबले हुए आलू, जीरा, मटर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसी खटाई, स्वादानुसार नमक, धनिया पत्ती, तेल और टमाटर चाहिए होगा।

स्टेप 1 गोभी को उबालें और आटा गूंधें गोभी की गुझिया बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को काट लें और धो लें। इस दौरान ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़े न हों। अब एक कटोरे में पानी गर्म करें और उसमें चुटकी भर हल्दी और नमक डालकर गोभी को उबाल लें। इसी बीच गेहूं का आटा गूंध कर अलग रख दें। आप चाहें तो इसमें नमक, अजवाइन और तेल भी मिला सकते हैं। आटा तैयार होने के बाद फिलिंग बनाना शुरू कर दें।

स्टेप 2 इस तरह तैयार करें फिलिंग एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर कुछ सेकंड भुनने दें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक और खटाई मिला दें। उबली हुई गोभी को अच्छी तरह कद्दूकस कर लें और आलू को मीस लें। इन दोनों सब्जियों को मटर से साथ कढ़ाई में डालें और कुछ देर पकने दें। फिलिंग को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। अब आप गुझिया बनाने की शुरुआत कर सकेंगे।