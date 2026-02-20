घर पर गुजिया बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा अच्छा

त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में तरह-तरह की मिठाइयां आने लगती हैं, जिनमें से गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, खासकर होली पर इसका अपने आप बनाना एक अलग ही मजा है। अगर आप पहली बार गुजिया बनाने जा रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने गुजिया को स्वादिष्ट बना सकते हैं और त्योहार का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 सही आटा चुनें गुझिया के लिए सबसे पहले सही आटे का चयन करना जरूरी है। इसके लिए मैदा और घी को मिलाकर आटा गूंदा जाता है। अगर आप गुजिया को कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आटे में थोड़ा-सा देसी घी मिला सकते हैं। बता दें कि देसी घी से गुजिया का आटा ज्यादा नरम और स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा देसी घी से गुजिया कुरकुरी भी बनती है।

#2 भराई में मिलाएं सूखे मेवे गुजिया की भराई में सूखे मेवे मिलाने से इसका स्वाद दोगुना हो सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी सूखे मेवे का उपयोग कर सकते हैं जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, मखाने, किशमिश आदि। सूखे मेवे गुजिया को एक अलग ही स्वाद देते हैं और इसे और भी पौष्टिक बनाते हैं। इसके अलावा सूखे मेवों का उपयोग करने से गुजिया की भराई में एक खासियत भी आती है, जिससे यह और भी लाजवाब लगती है।

#3 भराई को अच्छे से भूनें गुजिया की भराई को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है ताकि उसका पूरा स्वाद निकल सके। इसके लिए सबसे पहले सूखे मेवों को थोड़ा देसी घी में भूनें, फिर इसमें खोया डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि खोया और सूखे मेवों को धीमी आंच पर भूनना है ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे। भूनने से भराई में एक खासियत आ जाती है, जिससे गुजिया और भी लाजवाब लगती है।

#4 सही आकार दें गुजिया को सही आकार देना भी एक कला है, जिससे इसका रूप और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए सबसे पहले आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें, फिर इनमें भराई भरकर दोनों किनारों को अच्छी तरह दबाकर बंद करें। अब गुजिया बनाने वाले सांचे का उपयोग करके उन्हें आकार दें। इस तरह आपकी गुजिया न केवल स्वादिष्ट बल्कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी, जिससे त्योहार का मजा और भी दोगुना हो जाएगा।