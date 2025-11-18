घर पर डोसा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही स्वाद और टेक्सचर

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो अब पूरे देश में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सही सामग्रियों और विधियों का उपयोग करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने घर पर बेहतरीन डोसा बना सकते हैं। सही सामग्रियों का चयन, भिगोने का समय, पीसने की विधि, बैटर की स्थिरता और तापमान पर ध्यान देकर आप अपने डोसे को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 सही सामग्रियों का चयन करें डोसा बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्रियों का चयन करना जरूरी है। चावल और उड़द दाल का सही अनुपात होना चाहिए। इसके अलावा चावल को कम से कम 4-5 घंटे तक पानी में भिगोएं और उड़द दाल को 6-8 घंटे तक भिगोएं। इससे बैटर में खमीर अच्छे से होगा और डोसे का स्वाद भी बेहतरीन आएगा। सही सामग्रियों का उपयोग करके आप अपने डोसे को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#2 बैटर को पीसने का तरीका जानें बैटर को पीसने का तरीका भी बहुत अहम होता है। बैटर को बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ी मोटी कण रहनी चाहिए ताकि डोसे का टेक्सचर अच्छा आए। इसके लिए आप पीसने की मशीन का उपयोग कर सकते हैं। पीसते समय बीच-बीच में पानी डालते रहें ताकि बैटर गाढ़ा और चिकना बने। अगर आप मिक्सर का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बीच-बीच में रोककर बैटर को चेक करते रहें।

#3 बैटर को खमीर आने दें डोसे के बैटर को खमीर आने देना बहुत जरूरी होता है। खमीर से बैटर में बुलबुले आते हैं, जिससे डोसे खिले-खिले बनते हैं और उनका स्वाद भी बढ़िया आता है। बैटर को खमीर आने के लिए उसे एक बड़े बर्तन में डालकर ढक दें और उसे गर्म स्थान पर रखें। गर्म स्थान पर रखने से खमीर जल्दी विकसित होता है। वैसे 8-12 घंटे का खमीर समय पर्याप्त होता है। खमीर आने के बाद बैटर में बुलबुले आने लगते हैं।

#4 सही तापमान पर पकाएं डोसे को पकाने के लिए सही तापमान बहुत अहम होता है। तवे को पहले अच्छी तरह गर्म करें, फिर उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं और उसके बाद एक करछी बैटर डालें। बैटर को तवे पर फैलाते समय ध्यान रखें कि वह बराबर फैले ताकि डोसा अच्छे से पके। मध्यम आंच पर दोनों तरफ सुनहरा होने तक पकाएं। इस तरह आप आसानी से घर पर ही बेहतरीन दक्षिण भारतीय व्यंजन बना सकते हैं।