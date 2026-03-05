घर पर आमरस बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

गर्मियों में आमरस का सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। आमरस एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बहुत पसंद किया जाता है। यह आम के पके गूदे, चीनी और घी से बनाया जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप घर पर आमरस को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 आम की गुणवत्ता पर दें ध्यान आमरस बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे आम का चयन करें। पके और मीठे आमों का उपयोग करें ताकि आमरस का स्वाद बेहतरीन हो। हरा या कच्चा आम न चुनें क्योंकि इससे आमरस का स्वाद खट्टा हो सकता है। पके आमों को छीलकर उनका गूदा निकाल लें और बीज अलग कर दें। इसके बाद गूदे को मिक्सर में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें। इस पेस्ट का उपयोग आप आमरस बनाने के लिए कर सकते हैं।

#2 चीनी की मात्रा का रखें खास ध्यान आमरस बनाने में चीनी की मात्रा बहुत अहम होती है। ज्यादा चीनी डालने से आमरस का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी स्वादानुसार चीनी डालें। अगर आप सेहत के प्रति सजग हैं तो चीनी की जगह गुड़ पाउडर या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आमरस का स्वाद भी अच्छा रहेगा और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। गुड़ पाउडर या शहद से आमरस में मिठास आएगी, जिससे यह और भी स्वादिष्ट बनेगा।

#3 घी का सही उपयोग करें आमरस बनाने में घी का उपयोग एक अहम हिस्सा है। सही मात्रा में घी डालने से आमरस का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हालांकि, ज्यादा घी डालने से आमरस भारी हो सकता है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। आमरस में घी मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सही मात्रा में घी डालने से आमरस का स्वाद और भी निखरकर आता है। इससे आमरस में एक खास खुशबू भी आती है।

#4 ठंडा करें आमरस को परोसने से पहले उसे ठंडा करना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा लगे। गर्मागर्म आमरस खाने से पेट में भारीपन हो सकता है, इसलिए इसे फ्रिज में कुछ समय रखने या बर्फ डालकर परोसने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है। ठंडा आमरस पीने से न केवल आपको ताजगी मिलेगी, बल्कि यह गर्मियों की उमस से भी राहत दिलाएगा। ठंडा आमरस पीने का मजा ही कुछ अलग होता है, जो आपको तरोताजा कर देगा।