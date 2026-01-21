चुकंदर को उगाने की योजना बना रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

चुकंदर एक पौष्टिक सब्जी है, जो सलाद से लेकर सूप तक कई व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप अपने घर के गार्डन में चुकंदर उगाने की सोच रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चुकंदर को उगाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको अच्छे परिणाम मिलें। आइए जानें कि चुकंदर उगाने से पहले किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही मिट्टी का चयन करें चुकंदर उगाने के लिए सही मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। चुकंदर को हल्की और गीली मिट्टी पसंद होती है, जो नमी को अच्छे से बनाए रखती है। इस मिट्टी में प्राकृतिक खाद मिलाने से पौधे को जरूरी पोषण मिलते हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी का अम्लीय स्तर 6 से 7 के बीच हो, जिससे पौधे को बढ़ने में मदद मिलेगी और वे अच्छी तरह से विकसित होंगे।

#2 पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए चुकंदर के पौधों को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए प्रतिदिन कम से कम 6-8 घंटे धूप की जरूरत होती है। इसलिए अपने गार्डन या बालकनी में ऐसे स्थान चुनें जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। अगर आप इनको घर के अंदर उगा रहे हैं तो नियमित रूप से इन्हें बाहर धूप में रखें ताकि इनकी वृद्धि सही तरीके से हो सके और पौधे स्वस्थ रहें।

#3 नियमित पानी दें चुकंदर के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि पानी अधिक न हो क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिट्टी को हल्का गीला रखें और तब पानी डालें जब मिट्टी सूखी लगे। इसके अलावा बारिश के मौसम में खुद-ब-खुद मिट्टी में नमी बनी रहती है, लेकिन गर्मियों में रोजाना इन्हें पानी दें ताकि ये स्वस्थ रहें।

#4 समय-समय पर खाद डालें चुकंदर के पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसे पूरा करने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह पौधों को प्राकृतिक पोषण प्रदान करता है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देता है। खाद डालने से पहले जांच लें कि पौधे को कितनी खाद की जरूरत है ताकि वह सही तरीके से विकसित हो सके।