घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ब्लड प्रेशर का स्तर सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ब्लड प्रेशर का स्तर कम या ज्यादा हो तो इससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इन बीमारियों से बचने के लिए रोजाना अपना ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सही जानकारी मिल सके।

#1 सही ब्लड प्रेशर डिवाइस का चयन करें ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सही डिवाइस का चयन करना जरूरी है। बाजार में मैनुअल और डिजिटल दोनों प्रकार के डिवाइस उपलब्ध हैं। मैनुअल डिवाइस का उपयोग करने के लिए आपको पहले से ही इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पहली बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो डिजिटल डिवाइस का उपयोग करें। इसे उपयोग करना काफी आसान है।

#2 कपड़ों को ढीला रखें ब्लड प्रेशर चेक करते समय कपड़े बाधा बन सकते हैं, खासकर अगर आप टाइट कपड़े पहनें तो। अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो ब्लड प्रेशर का आंकड़ा गलत आ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले बाजू के कपड़े को ऊपर की तरफ खींचे या ढीले कपड़े पहनें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करते समय बाजू पर कोई भी कपड़ा न रखें क्योंकि इससे भी आंकड़ा गलत आ सकता है।

#3 आरामदायक स्थिति में बैठें ब्लड प्रेशर चेक करते समय आरामदायक स्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले एक कुर्सी पर बैठें और अपने पैर जमीन पर रखें। पीठ को पूरी तरह से कुर्सी से सटाएं और बाजू को कुर्सी की सपोर्ट पर रखें। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक आराम से बैठकर ब्लड प्रेशर चेक करें। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर सही और सटीक आंकड़ा देगा।

#4 सुबह का समय है सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर चेक करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है क्योंकि इस समय आपका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है। अगर आप सुबह उठते ही ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो इससे आपको सही आंकड़ा मिलता है। अगर आपको सुबह समय नहीं मिल पाता है तो शाम के समय ब्लड प्रेशर चेक करें, लेकिन इस दौरान 5-10 मिनट आराम जरूर करें।