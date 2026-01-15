पालक खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, हमेशा निकलेगा ताजा

पालक एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। पालक का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और पाचन को बेहतर बनाने जैसे कई लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, जब आप बाजार से पालक खरीदने जाएं तो कई लोग आपको सही और ताजा पालक चुनने की सलाह देते हैं। आइए आज हम आपको पालक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि आपको ताजा और पौष्टिक पालक मिले।

#1 पत्तियों का रंग देखें पालक खरीदते समय सबसे पहले इसकी पत्तियों के रंग पर ध्यान दें। ताजे पालक की पत्तियां गहरी हरी होती हैं, जबकि पुराने या मुरझाए हुए पालक की पत्तियां हल्की हरी या पीले रंग की दिखती हैं। अगर आप ऐसे पालक खरीदते हैं तो इसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम होते हैं। इसलिए हमेशा गहरे हरे रंग के ताजे और मुलायम पालक को ही खरीदें ताकि आपके व्यंजनों में इसका असली स्वाद और पौष्टिकता बनी रहे।

#2 ताजगी का ध्यान रखें पालक खरीदते समय उसकी ताजगी का भी खास ध्यान रखना चाहिए। ताजे पालक में न तो कोई दाग-धब्बे होते हैं और न ही इसमें किसी तरह की सुस्ती या मुरझाने जैसा कोई लक्षण दिखता है। अगर पालक सूखने लगा है या उसमें दरारें आ गई हैं तो वह पुराना हो चुका है और उसे खरीदने से बचें। ताजे और मुलायम पालक से ही बनाए गए व्यंजन ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं।

Advertisement

#3 पत्तियों की बनावट देखें पालक की पत्तियों की बनावट भी महत्वपूर्ण होती है। अगर पत्तियां बहुत मोटी होती हैं तो वे शायद विशेष खेती वाले पौधों से आती हैं, जिनमें पोषक तत्व कम होते हैं। दूसरी ओर पतली पत्तियां प्राकृतिक खेती के पौधों की पहचान होती हैं और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। इसलिए हमेशा पतली पत्तियों वाले पालक को ही चुनें ताकि आपके व्यंजनों में पोषण की कमी न हो।

Advertisement

#4 गंध पर ध्यान दें पालक खरीदते समय उसकी गंध पर भी गौर फरमाएं। ताजे पालक से हल्की मिट्टी जैसी खुशबू आती है, जबकि पुराने या खराब वाले पालकों में सड़ांध या तेज गंध हो सकती है। अगर किसी पैकेट से भीनी-बसीनी महक आ रही हो तो उसे लेने से बचें क्योंकि यह संकेत करता है कि वह खराब हो चुका है। सही गंध वाले पालक चुनने से आपके व्यंजनों का स्वाद बढ़ेगा और वे अधिक पौष्टिक भी बनेंगे।