करवा चौथ पर महिलाएं बनाएं ये हेयर स्टाइल्स, लगेंगी बहुत खूबसूरत

करवा चौथ का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए बहुत अहम है। इस दिन वे अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा करती हैं। इस अवसर पर महिलाओं के लिए सही हेयरस्टाइल चुनना भी जरूरी है ताकि उनका लुक पूरा हो सके। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे हेयरस्टाइल्स के बारे में बताते हैं, जो करवा चौथ पर आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं।

#1 फूलों से सजी चोटी फूलों से सजी हुई चोटी हमेशा से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। आप अपने बालों में छोटे-छोटे फूलों की माला बांध सकती हैं या फिर एक बड़ा गुलाब भी लगा सकती हैं। यह न केवल आपके हेयरस्टाइल को खास बनाएगा, बल्कि आपको एक पारंपरिक और सुंदर लुक भी देगा। फूलों का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा और भी खिल उठेगा और आप त्योहार में सबसे अलग दिखेंगी।

#2 बन बनाएं अगर आप लंबे बालों की शौकीन हैं तो बन बनाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए पहले बालों को अच्छी तरह से कंघी करें, फिर बालों को ऊपर की ओर इकट्ठा करके एक गोल बन बनाएं और पिन से सेट कर लें। इसके बाद बन पर हल्के-हल्के फूलों को लगाएं ताकि यह और भी आकर्षक लगे। इस तरीके से आपका बन लंबे समय तक बना रहेगा और आपको एक सुंदर लुक देगा।

#3 फ्रेंच चोटी आजमाएं फ्रेंच चोटी बनाना एक आसान और आकर्षक तरीका हो सकता है। इसके लिए अपने बालों को ऊपरी तरफ से तीन हिस्सों में बांटकर सामान्य तरीके से चोटी बना सकती हैं, फिर इस चोटी को हल्के हाथों से खींचते हुए थोड़ा खुला कर लें ताकि यह ज्यादा सुंदर दिखे। इसके बाद आप चोटी के नीचे छोटे-छोटे फूल लगा सकती हैं या फिर रिबन बांध सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#4 कर्ल्स का जादू अगर आपके बाल सीधे हैं तो उन्हें थोड़ा घुंघराला करने के लिए कर्ल्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले बालों को हल्के हाथों से कर्ल करें, फिर उन पर हल्का स्प्रे करें ताकि वे पूरी तरह सेट हो सकें। इस तरीके से आपका हेयरस्टाइल लंबे समय तक बना रहेगा और आपको एक सुंदर लुक देगा। कर्ल्स आपके चेहरे को निखार देंगे और आपको एक खास और आकर्षक लुक देंगे।