हरा चना होता है पोषण का भंडार, इससे बनाए जा सकते हैं ये लजीज पकवान

हरा चना एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। आमतौर पर लोग इसे सलाद या सूप के रूप में खाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे व्यंजन भी तैयार किए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको हरे चने से बनने वाले 5 भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं। इन्हें खान-पान में शामिल करके आपको स्वाद के साथ-साथ पोषण भी मिलेगा।

#1 हरे चने की चटनी हरे चना की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश हो सकती है, जो किसी भी व्यंजन का स्वाद बढ़ा सकती है। इसे तैयार करने के लिए हरे चनों को अच्छी तरह भून लें। इसके बाद उसमें हरी मिर्च, धनिया, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और नींबू का रस मिलाकर पीस लें। आप इसकी स्थिरता पतली करने के लिए इसमें पानी भी मिला सकते हैं। यह चटनी पराठों, डोसे या इडली के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।

#2 सलाद में मिलाएं सलाद में हरा चना मिलाने से उसका पोषण स्तर बढ़ जाता है। आप कच्चे हरे चनों में टमाटर, खीरा, प्याज और नींबू का रस डालकर खा सकते हैं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर पाचन को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें उच्च मात्रा में विटामिन और जरूरी खनिज होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं।

#3 हरे चने की टिक्की हरे चने की टिक्की चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जो बच्चों को खास तौर से पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए उबले हुए हरे चनों को मैश करके उसमें आलू, बेसन, नमक, मिर्च, मसाले और धनिया पत्ती मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंक लें। टिक्की को दोनों तरह से भूरा और कुरकुरा होने तक सेकें। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ परोस सकते हैं।

#4 हरे चने का सूप सूप में हरा चना डालने से उसका पोषण स्तर बढ़ जाता है और वह अधिक स्वादिष्ट बनता है। आप टमाटर या सब्जियों का सूप बनाते समय उसमें उबले हुए हरे चने मिला सकते हैं। इससे सूप में नया स्वाद आएगा, जो आपके मन को जरूर भाएगा। इसमें मौजूद विटामिन और जरूरी तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देंगे और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाएंगे। आप चाहें तो केवल हरे चने का भी सूप बना सकते हैं।