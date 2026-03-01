आपके भोजन को नया मोड़ दे सकते हैं कलौंजी से बने ये 5 व्यंजन, आएंगे पसंद

भारतीय खान-पान की विविधता दुनियाभर में मशहूर है, जिसमें तरह-तरह के मसाले शामिल होते हैं। हालांकि, कुछ मसाले ऐसे होते हैं, जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कलौंजी ऐसा ही एक मसाला है। यह अपने खास स्वाद और पौष्टिकता के लिए जानी जाती है। ये बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और खाने में हल्की कड़वाहट ले आते हैं। आइए इससे बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 कलौंजी की चाय इसे बनाने के लिए एक पैन में आधा गिलास पानी गर्म करें, फिर उसमें एक छोटा चम्मच कलौंजी डालकर पानी को एक बार उबलने दें। इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच चायपत्ती डालें और चाय अच्छे से उबल जाए तो गैस बंद कर दें। अब इस चाय को छानकर एक कप में डालें, फिर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर पिएं। आप चाहें तो इस चाय में थोड़ी दालचीनी भी मिला सकते हैं।

#2 कलौंजी की सब्जी कलौंजी की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। फिर इसमें कटे हुए आलू डालकर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। इसी दौरान सब्जी में कलौंजी शामिल कर दें और कुछ देर पकाएं। इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ परोसा जा सकता है।

#3 कलौंजी का पराठा कलौंजी का पराठा साधारण पराठे का लजीज विकल्प है, जिसे आप सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने में खा सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में कलौंजी, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे से पराठे बेलें और तवे पर सेंक लें। पराठों को दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाने दें। यह पराठा खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे दही या अचार के साथ परोसा जा सकता है।

#4 कलौंजी की खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कलौंजी की खिचड़ी बनाई है? इसके लिए चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो दें। अब कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, कलौंजी और बारीक कटी हुई सब्जियां डालें। अब इसमें भीगे हुए चावल और दाल मिलाकर पानी डालें और कुकर बंद करें। यह खिचड़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है, जो आपको भरपूर ऊर्जा दे सकती है।