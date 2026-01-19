LOADING...
रात के चावल बच गए हैं? फेंकने के बजाय उनसे बनाएं ये 5 बेहतरीन व्यंजन

लेखन सयाली
Jan 19, 2026
03:21 pm
क्या है खबर?

कई बार रात को चावल बच जाते हैं, जिन्हें लोग सुबह फेंक देते हैं। इससे खाने की काफी बर्बादी होती है। ये पके हुए चावल कई लजीज व्यंजन बनाने के काम आ सकते हैं। आपको बचे हुए चावल फेंकने के बजाय उनसे सुबह के नाश्ते में ये 5 व्यंजन बना लेने चाहिए। इनकी रेसिपी आसान होती है और ये झटपट बन भी जाते हैं। इनका स्वाद भी अच्छा होता है, जो बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आएगा।

#1

फ्राइड राइस

बचे हुए चावल से जो व्यंजन सबसे जल्दी बन जाता है, वह है फ्राइड राइस। इसके लिए गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और हरी प्याज जैसी सब्जियों को छोटा-छोटा काट लें। कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें सब्जियों को भून लें। अब इसमें सोया सॉस, विनेगर, टमाटर का सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च और शेजवान सॉस शामिल करें। अंत में इसमें पके हुए चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से सफेद तिल डालकर परोसें।

#2

टिक्की

नाश्ते में आप बचे हुए चावल की टिक्की बनाकर परिवार वालों को खिला सकते हैं। इसके लिए चावल को कटोरे में निकालें और उनमें कद्दूकस किए हुए आलू मिला दें। अब इसमें अपनी पसंद की बारीक कटी सब्जियां और धनिया डालें। इसमें काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी जैसे मसाले मिलाएं। इस मिश्रण की गोल-गोल टिक्कियां बनाएं और तवे पर सेक लें। इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ खाएं।

#3

इडली

बचे हुए चावल से आप इडली भी बना सकते हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाएंगी। इसके लिए मिक्सी में चावल को पानी के साथ पीस लें। अब एक पैन में सूजी को धीमी आंच पर सूखा भून लें। सूजी को कटोरे में निकालें और उसमें दही, नमक और चावल वाला घोल मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर ढककर रखें और पानी मिलाकर स्थिरता सही करें। अब इडली बनाने वाले सांचे में मिश्रण को डालें और भाप में पका लें।

#4

राइस केक

राइस केक बनाने के लिए एक कटोरे में बासी चावल लें और उनमें दूध मिला दें। साथ ही बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, बारीक कटा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च शामिल करें। सभी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह मिला लें। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सफेद तिल और राइ डालें। अब इसमें चावल वाला मिश्रण फैलाएं और दोनों तरफ से पकाकर परोसें।

#5

लेमन राइस

लेमन राइस दक्षिण भारत का लोकप्रिय व्यंजन है। इसके लिए पके हुए चावल में नींबू का रस, मूंगफली, करी पत्ते और सरसों के दाने मिला दें। इसे कुछ देर के लिए तवे पर भून लें और चाहें तो अन्य मसाले भी शामिल कर दें। कुछ लोग इसमें राइ का तड़का लगाना भी पसंद करते हैं, जिससे स्वाद और बढ़िया हो जाता है। यह व्यंजन हल्का और ताजगी भरा होता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।

