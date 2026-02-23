आम से बनाई जाने वाली इन 5 मिठाइयों का जरूर लें जायका, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में आने वाला आम का मौसम बहुत खास होता है। आम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। इसलिए आज हम आपको आम से बनने वाली कुछ ऐसी भारतीय मिठाइयों की विधि बताने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। इन मिठाइयों को घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। आइए रेसिपी जानें।

#1 आम की बर्फी आम की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आम का गूदा निकालकर उसे दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें घी मिलाकर उसे थाली में फैलाया जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है। यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है।

#2 आम की खीर आम की खीर एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे दूध, चावल और आम के गूदे से बनाया जाता है। सबसे पहले चावल को दूध में पकाया जाता है, फिर उसमें चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इसमें पका हुआ आम का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अंत में ऊपर से काजू-बादाम डालकर इसे ठंडा करके परोसा जाता है। यह मिठाई खाने में बहुत ही लाजवाब है और सभी को पसंद आती है।

#3 आम की कुल्फी गर्मियों में ठंडा-ठंडा आम की कुल्फी खाना किसे पसंद नहीं होता? इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गाढ़ा किया जाता है, फिर उसमें चीनी, केसर और इलायची पाउडर मिलाई जाती है। अब इसमें पका हुआ आम का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कुल्फी के सांचों में भरकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दिया जाता है। जब कुल्फी पूरी तरह जम जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसा जाता है।

#4 आम की हलवा आम का हलवा एक खास प्रकार की मिठाई है, जिसे सूजी, घी और आम के गूदे से बनाया जाता है। सबसे पहले घी में सूजी को भून लिया जाता है, फिर उसमें पानी डालकर पकाया जाता है। जब सूजी पूरी तरह गल जाए तो इसमें आम का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अंत में ऊपर से काजू-बादाम डालकर इसे गर्मागर्म परोसा जाता है। यह मिठाई खाने में बहुत ही लाजवाब है।