जाह्नवी कपूर से सीखने को मिल सकते हैं फैशन से जुड़े ये 5 सबक

बॉलीवुड अदाकारा जाह्नवी कपूर अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। चाहे वह किसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान हो या किसी पार्टी में, जाह्नवी हमेशा अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं। उनके कपड़े न केवल चलन में होते हैं, बल्कि उनमें एक खास भारतीय टच भी होता है। आइए जाह्नवी के कुछ बेहतरीन फैशन सबक जानते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के लुक्स को और भी खास बना सकते हैं।

#1 साड़ी के साथ टॉप का चयन जाह्नवी अक्सर साड़ी के साथ अलग-अलग टॉप पहनती हैं। कभी वह कट स्लिव्स टॉप चुनती हैं तो कभी हॉल्टर नेक टॉप। इससे उनकी साड़ी में एक नया अंदाज आता है और वह बहुत ही आकर्षक लगती हैं। आप भी अपनी साड़ी के साथ ऐसा कोई टॉप चुन सकती हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। इससे आपका लुक और भी खास और स्टाइलिश लगेगा।

#2 पारंपरिक और आधुनिक का मेल जाह्नवी अपने पारंपरिक और आधुनिक फैशन का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करती हैं। वह अक्सर पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक ट्विस्ट देती हैं, जैसे कि लहंगा-चोली के साथ जैकेट या शरारा पैंट्स के साथ कुर्ता। इससे न केवल उनका लुक खास लगता है बल्कि वह दूसरों से अलग भी दिखती हैं। आप भी अपने पारंपरिक कपड़ों को थोड़ा आधुनिक टच देकर नया रूप दे सकती हैं और अपने स्टाइल को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

#3 रंगों का सही चुनाव जाह्नवी रंगों के सही चुनाव पर बहुत ध्यान देती हैं। वह हमेशा ऐसे रंगों का चुनाव करती हैं, जो उनकी त्वचा के रंग से मेल खाते हों और उन्हें एक खूबसूरत चमक देते हों, जैसे हल्के रंग या गहरे रंग जो उनकी त्वचा पर खिलते हैं। आप भी अपने कपड़ों में ऐसे रंगों का चयन करें, जो आपके चेहरे की खूबसूरती को उभारें और आपको आत्मविश्वास दें।

#4 गहनों का महत्व समझें जाह्नवी अपने गहनों से अपने लुक को पूरा करती हैं। चाहे वह झुमके हों या चूड़ियां, उनकी हर एक्सेसरी उनके कपड़ों के साथ बेहतरीन मेल खाती है। गहने न केवल आपके लुक को पूरा करते हैं बल्कि उन्हें और भी खास बनाते हैं। आप भी अपनी ड्रेस के अनुसार सही गहने चुनें ताकि आपका लुक और भी आकर्षक लगे और आप हर मौके पर अलग नजर आएं।