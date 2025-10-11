आखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं सौंदर्य से जुड़ी ये 5 आदतें, आज ही बदलें

आखों की मदद से न केवल हम दुनिया देखते हैं, बल्कि ये सुंदरता को भी बढ़ाती हैं। हालांकि, ये एक संवेदनशील अंग होती हैं, जिन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। आम तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करने या सही डाइट न लेने से आखें कमजोर हो जाती हैं। हालांकि, सौंदर्य से जुड़ी कुछ आदतों के कारण भी आखों को नुकसान पहुंच सकता है। स्वस्थ आखों के लिए आज ही सजने-संवरने से जुड़ी इन 5 आदतों को बदल लें।

#1 ज्यादा लेंस लगाना कांटेक्ट लेंस उन लोगों को सुझाए जाते हैं, जिनकी आखों की रोशनी कमजोर होती है। ये चश्मे का अच्छा विकल्प होते हैं। आज कल लोग अपनी आखों का रंग बदलने और सुंदर दिखने के लिए कांटेक्ट लेंस लगा लेते हैं। हालांकि, अगर इन्हें बहुत देर तक लगाया जाए या बार-बार इस्तेमाल किया जाए तो आखें खराब हो सकती हैं। लेंस कॉर्निया तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकते हैं, जिससे आंखें सूख जाती हैं और जलन जैसी समस्याएं होती हैं।

#2 आखों के मेकअप को साफ न करना आखों को सुंदर दिखाने के लिए महिलाएं आई लाइनर, मस्कारा, आई शैडो और काजल जैसे तमाम मेकअप उत्पाद इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, अगर इन्हें ठीक तरह से साफ न किया जाए तो आखों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मेकअप उत्पादों में रसायन मौजूद होते हैं, जो आखों में प्रवेश करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सपायर्ड मेकअप भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया पनपने का खरता रहता है।

#3 दूसरों के मेकअप उत्पाद इस्तेमाल करना दोस्तों या बहनों के मेकअप उत्पाद इस्तेमाल कर लेना आम बात है। हालांकि, इस आदत के चलते आपकी आखें कमजोर हो सकती हैं। मस्कारा जैसे आखों के मेकअप उत्पाद बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं। इनके कारण कंजंक्टिवाइटिस, स्टाइज या केराटाइटिस जैसी आखों की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया धुंधली दृष्टि का भी कारण बन सकते हैं।

#4 गंदे ब्रश से मेकअप लगाना कई लोगों की आदत होती है कि वे एक ही मेकअप ब्रश को कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं। वे उसे जल्दी साफ नहीं करते हैं या बदलते नहीं हैं। हालांकि, गंदे मेकअप ब्रश से आई मेकअप करने पर आपकी आखें खराब हो सकती हैं। मेकअप ब्रश पर हानिकारक बैक्टीरिया, तेल और पुराने मेकअप उत्पाद इखट्टा हो जाते हैं। ये आखों में प्रवेश करके जलन, खुजली, दर्द और धुंधली दृष्टि का कारण बन सकते हैं।