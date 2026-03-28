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IPL देखने मुंबई जा रहे हैं? जरूर उठाएं वहां के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड का लुत्फ
मुंबई के स्ट्रीट फूड

IPL देखने मुंबई जा रहे हैं? जरूर उठाएं वहां के 5 मशहूर स्ट्रीट फूड का लुत्फ

लेखन सयाली
Mar 28, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज हो चुका है, जिसके कुल 7 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले हैं। हर मैच में क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ इस स्टेडियम में जरूर उमड़ेगी। अगर आप भी IPL देखने के लिए मुंबई जाने वाले हैं तो वहां के स्ट्रीट फूड का आनंद लेना न भूलें। आइए आज हम आपको इस शहर के 5 स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#1

पाव भाजी

पाव भाजी मुंबई का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसकी खुशबू से ही आपका मन ललचा उठेगा। पाव भाजी में कई तरह की सब्जियां, मक्खन, मसाले और नींबू का रस डाला जाता है, जो इसका स्वाद बढ़ा देते हैं। इसे बनाते समय इसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हरी मिर्च और लहसुन की चटनी भी मिलाई जाती है। पाव भाजी के साथ नरम पाव भी परोसा जाता है, जिन पर ढेर सारा मक्खन लगा होता है।

#2

वड़ा पाव

वड़ा पाव मुंबई का वह स्ट्रीट फूड है, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यह एक तरह का स्नैक है, जिसमें आलू की मसालेदार टिक्की को ब्रेड के बीच में रखकर परोसा जाता है। इसे बनाते समय आलू में हरी मिर्च, लहसुन की चटनी और हरा धनिया मिलाया जाता है। इसे परोसते समय वड़े पर बेसन का घोल चढ़ाकर फ्राई किया जाता है। इसमें लगी सूखी चटनी और तली हुई मिर्ची मजे को दोगुना कर देती हैं।

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#3

भेल पुरी

भेल पुरी मुंबई की सड़कों पर मिलने वाला सबसे हल्का और चटपटा स्नैक है। इसे बनाने के लिए मुरमुरे को तली हुई मूंगफली, करी पत्ता, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया के साथ मिलाकर परोसा जाता है। भेल पुरी को बनाते समय इसमें इमली की खट्टी-मीठी चटनी, हरी चटनी और सेव भी डाली जाती है। इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब है कि एक बार इसका सेवन करने के बाद आप बार-बार इसे खाना चाहेंगे।

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#4

पानी पूरी

मुंबई आने वाले लोगों की यात्रा बिना पानी पूरी का मजा लिए अधूरी ही रह जाएगी। यह खास तौर से महिलाओं का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। इसमें कुरकुरी और खस्ता पुरियों में खट्टा-मीठा और तीखा पानी भरकर परोसा जाता है। इसमें आलू यानि बटाटा और मटर यानि रगड़े की फिलिंग की जाती है। पानी पूरी के साथ-साथ आप पापड़ी चाट का भी स्वाद चख सकते हैं, जो खट्टी-मीठी होती है।

#5

मिसल पाव

मिसल पाव महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है। यह एक तरह का स्ट्रीट फूड है, जिसमें मसालेदार ग्रेवी के साथ उबली हुई मूंगफली को ब्रेड के साथ परोसा जाता है। इसे बनाते समय इसमें हरी मिर्च, प्याज, नींबू और हरा धनिया डाला जाता है। इसे परोसते समय ऊपर से थोड़ी सेव भी डाली जाती है। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आपको ये 5 व्यंजन जरूर पसंद आएंगे।

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