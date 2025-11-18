30 साल की उम्र पार करते ही पुरुषों को करानी चाहिए ये 5 स्वास्थ्य जांचें

आमतौर पर पुरुष अपनी सेहत को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं और जब तक उन्हें कोई समस्या नहीं होती, तब तक वे डॉक्टर के पास नहीं जाते। हालांकि, 30 साल की उम्र पार करते ही पुरुषों को कुछ स्वास्थ्य जांचें जरूर करानी चाहिए ताकि किसी समस्या का पता समय से चल सके और उसे सही समय पर इलाज मिल सके। आइए आज हम आपको उन जरूरी स्वास्थ्य जांचों के बारे में बताते हैं।

#1 शरीर के वजन और ऊंचाई का अनुपात जांचें शरीर के वजन और ऊंचाई का अनुपात एक महत्वपूर्ण जांच है, जो आपके वजन और ऊंचाई के आधार पर आपके शरीर की चर्बी का अनुमान लगाती है। इससे यह पता चलता है कि आपका वजन सामान्य है या नहीं। यह जांच आपको मोटापे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी बताती है। 30 साल के बाद पुरुषों को नियमित रूप से अपना अनुपात जांचना चाहिए ताकि वे अपने वजन को नियंत्रित कर सकें और स्वस्थ रह सकें।

#2 ब्लड प्रेशर की जांच भी है जरूरी ब्लड प्रेशर की जांच से यह पता चलता है कि आपके रक्त वाहिकाओं में रक्त का दबाव कितना है। अगर यह दबाव अधिक रहेगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जिससे दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इससे शरीर के अन्य अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए 30 साल के बाद पुरुषों को साल में कम से कम 2 बार ये जांच जरूर करवानी चाहिए।

#3 मधुमेह की जांच भी है जरूरी मधुमेह एक गंभीर समस्या है, जो समय रहते पहचान होने पर ही नियंत्रित की जा सकती है। इसके लिए पुरुषों को 30 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर का स्तर सामान्य है या नहीं। अगर ब्लड शुगरे का स्तर सामान्य से ज्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#4 हड्डियों की मजबूती की जांच भी है जरूरी हड्डियों की मजबूती की जांच आपकी हड्डियों की घनत्वता को मापती है और यह बताती है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। इससे हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों का पता चलता है। 30 साल की उम्र के बाद पुरुषों को यह टेस्ट जरूर करवाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपनी हड्डियों की सेहत का सही अंदाजा होता है और वे समय रहते अपनी डाइट या व्यायाम में बदलाव कर सकते हैं।