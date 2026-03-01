तीखा खाने के शौकीन हैं? एक बार चखकर देखें ये 5 विदेशी व्यंजन

कई देशों में भारतीय खान-पान की तरह तीखा खाना पसंद किया जाता है। हमारे व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले मसाले और मिर्च अन्य देशों से काफी अलग हैं। भारतीय मसालों को आमतौर पर सूखा और पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि कई अन्य देशों में मसालों को कच्चा और ताजा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो भारतीय पकवानों जितने ही तीखे होते हैं।

#1 थाईलैंड का पपीते का सलाद थाईलैंड का पपीते वाले सलाद को सोम टाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वाद बहुत तीखा होता है और यह ताजगी भरा भी होता है। इसे बनाने के लिए कच्चे पपीते को कद्दूकस करके उसमें ताजा नींबू का रस, लहसुन, मिर्च, नारियल का सिरका, गुड़, नमक और कई अन्य चीजें मिलाई जाती हैं। हालांकि, अगर आप इसे पहली बार खाने जा रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा खाएं, क्योंकि यह बेहद तीखा होता है।

#2 थाईलैंड का ग्रीन करी ग्रीन करी थाईलैंड का एक लोकप्रिय ग्रेवी वाला व्यंजन है, जो अपने तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे बनाने के लिए कच्ची हल्दी, कद्दूकस की हुई अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, बारीक काटी हुई लेमन ग्रास, कद्दूकस की हुई जड़ी-बूटियों का पेस्ट और हरी मिर्च आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, जिससे इसका तीखापन भी कम हो जाएगा और जायका भी बहुत अच्छा लगेगा।

#3 इथियोपिया का शरबेट इथियोपिया का शरबेट भी बहुत तीखा होता है, जो भारतियों को पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए कच्चे टमाटर, कद्दूकस किया हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च आदि का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे कम तीखे मसालों से भी बना सकते हैं। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#4 मेक्सिको की साल्सा वर्डे साल्सा वर्डे मेक्सिको का एक मशहूर मसाला है, जो बहुत ज्यादा तीखा होता है। इसे बनाने के लिए हरे टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, प्याज, नींबू का रस और नमक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह हरे रंग का तीखा सालसा होता है, जो हरी चटनी जितना जायकेदार होता है। इसे पारंपरिक तौर पर नाचो, टॉर्टिला, टैको और अन्य मेक्सिकन पकवानों के साथ साइड डिश की तरह परोसा जाता है।