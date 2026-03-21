दक्षिण भारतीय खाने के शौकीन हैं? आपको जरूर पसंद आएंगे ये 5 व्यंजन

दक्षिण भारत में कई राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि, जब बात दक्षिण भारतीय खाने की हो तो वे सभी समान रूप से लोकप्रिय हैं। इन व्यंजनों में उबले हुए चावल, दाल और सूखे नारियल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इनका उपयोग कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खास दक्षिण भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमानी चाहिए।

#1 मसाला डोसा मसाला डोसा दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय खाना है। यह पतला और कुरकुरा होता है, जिसे चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। आमतौर पर मसाला डोसा को आलू के मसाले से भरा जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और मेथी के दानों को भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इसे तवे पर फैलाकर तेल में पकाया जाता है।

#2 इडली इडली भी दक्षिण भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय खाना है, जिसे चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और मेथी के दानों को भिगोकर पीस लिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को सांचे में डालकर भाप में पकाया जाता है। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस आप नारियल और टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।

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#3 सांभर सांभर दाल आधारित एक खट्टा और मसालेदार दक्षिण भारतीय सूप है, जिसमें कई तरह की सब्जियां होती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तूर दाल को उबालकर मैश किया जाता है। फिर इसमें टमाटर और अन्य सब्जियों के साथ सांभर मसाला और इमली का पानी मिलाया जाता है। सांभर को इडली, डोसा, उपमा, इडियप्पम, वड़ा और रोटी के साथ परोसा जा सकता है। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#4 उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को सूखा भून लिया जाता है। तेल में राई, उड़द की दाल, चना दाल, मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते को भूनकर इसमें पानी और नमक मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें भुनी हुई सूजी डालकर इसे ढककर पकाया जाता है। अंत में उपमा पर नींबू का रस और हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसा जाता है।