स्मॉग की वजह से चेहरे पर समय से पहले झलकने लगता है बुढ़ापा, जानिए कैसे

उम्र बढ़ने के साथ-साथ त्वचा की रंगत उड़ने लगती है। हालांकि, अगर समय से पहले ही चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगें तो यह चिंता की बात है। ऐसा होने के पीछे स्मॉग का भी हाथ हो सकता है। यह एक तरह का गंभीर वायु प्रदूषण है, जो कोहरे और धुंए से मिलकर बनता है। यह त्वचा से जरूरी पोषक तत्व और प्राकृतिक चमक छीनता है। स्मॉग के कारण त्वचा से जुड़ी ये परेशानियां बढ़ जाती हैं।

#1 महीन रेखाओं का नजर आना 30 की उम्र तक आते-आते चेहरे पर महीन रेखाएं नजर आना आम बात है। हालांकि, अगर आपको पहले से ही बुढ़ापे का यह लक्षण दिखाई दे रहा है तो त्वचा की देखभाल पर ध्यान दें। स्मॉग कोलेजन और इलास्टिन जैसे जरूरी प्रोटीन को नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोलेजन जल्दी टूटने लगता है तो झुर्रियां सालों के बजाय महीनों में ही आ सकती हैं। इसकी वजह से त्वचा अपना कसाव भी खो देती है।

#2 काले धब्बे हो जाना स्मॉग की वजह से चेहरे पर जिद्दी काले धब्बे निकलने शुरू हो सकते हैं। प्रदूषण से मुक्त कण बनते हैं, जो त्वचा की पिगमेंट कोशिकाओं 'मेलानोसाइट्स' को ज्यादा काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसकी वजह से गहरे काले धब्बे होने लगते हैं, जो आसानी से दूर भी नहीं होते हैं। स्मॉग के संपर्क में आने से रंजकता की समस्या भी बढ़ जाती है, जिसमें त्वचा का कोई एक हिस्सा बाकी शरीर के रंग से गहरा हो जाता है।

#3 मुंहासे निकलना अगर आपकी त्वचा पर अचानक मुंहासे निकलने लगे हैं तो समझ जाएं ऐसा स्मॉग के कारण भी हो सकता है। हवा में मौजूद दूषित कण त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रोमछिद्रों में भर जाते हैं। इनकी वजह से रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और उनमें भरी गंदगी मुंहासे पैदा करने लगती है। कई लोगों को इसके कारण सूजन और लालपन भी झेलना पड़ता है। स्मॉग त्वचा के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करके रंगत पर असर डालता है।

#4 त्वचा का ज्यादा शुष्क हो जाना कई बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा बहुत शुष्क और खिची खिची महसूस होती है। ऐसा होने का एक संभावित कारण स्मॉग हो सकता है। स्मॉग त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा तेजी से नमी खोने लगती है और परतदार हो जाती है। त्वचा की खोई हुई नमी को प्राकृतिक रूप से बहाल करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में बाहर जाते समय चेहरे को स्कार्फ से ढककर रखें।