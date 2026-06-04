आपकी डाइट में शामिल हैं ज्यादा प्रोसेस्ड फूड? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

प्रोसेस्ड फूड्स वे खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें बहुत अधिक रसायन और कृत्रिम तत्व होते हैं। इनका सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपकी डाइट में ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स शामिल हैं और इन्हें पहचानकर आपको अपनी डाइट को संतुलित करने की जरूरत है ताकि आप स्वस्थ रह सकें और ऊर्जा से भरपूर रहें।

#1 पैकेजिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी देखें अगर आप किसी खाने की चीज को खरीदते समय उसकी पैकेजिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी को पढ़ते हैं और उसमें शक्कर, नमक और फैट की मात्रा अधिक है तो समझ जाइए कि वह चीज ज्यादा प्रोसेस्ड है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स में ये तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। ऐसे फूड्स का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर को कमजोर और बीमार कर सकते हैं।

#2 स्वाद में ज्यादा मीठा होना अगर आपको लगता है कि कोई भी खाने की चीज स्वाद में ज्यादा मीठी है तो उसे खाने से बचें क्योंकि इसका मतलब है कि उसमें नकली शक्कर का इस्तेमाल किया गया है। नकली शक्कर सेहत के लिए हानिकारक होती है और इससे वजन बढ़ने, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसे खाने की चीजों से दूरी बना लें और उनकी बजाय प्राकृतिक मिठास वाली चीजों का सेवन करें।

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#3 बहुत लंबे समय तक खराब न होना अगर आप किसी खाने की चीज को खरीदते समय उसकी पैकेजिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी के साथ-साथ उसकी कितने दिन तक सही रहती है, यह भी देखें। अगर किसी खाने की चीज की शेल्फ लाइफ 6 महीने से ज्यादा है तो समझ जाइए कि उस खाने की चीज में नकली तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे खाने की चीजों का सेवन करने से बचें क्योंकि इनमें मौजूद रसायन शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं।

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#4 बहुत ज्यादा मसालेदार होना अगर आप किसी खाने की चीज को खरीदते समय उसकी पैकेजिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी के साथ-साथ उसे बनाने में इस्तेमाल मसालों की मात्रा देखें। अगर खाने की चीज में मसालों की मात्रा अधिक होती है तो यह ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स की श्रेणी में आती है। इसमें प्राकृतिक मसालों की जगह नकली मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे खाने की चीजों से दूरी बना लें।