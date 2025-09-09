ये 5 संकेत बताते हैं कि आपको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे 

हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण बहुत जरूरी है। अगर हमें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इससे हमारे शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। कुछ संकेत हैं, जिनसे पता चल सकता है कि आपको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ये संकेत आपकी त्वचा, बाल और नाखूनों की स्थिति से लेकर आपकी ऊर्जा स्तर तक हो सकते हैं। आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं।

#1 त्वचा का रूखा और बेजान होना अगर आपकी त्वचा लगातार रूखी और बेजान लग रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे। विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-E और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से त्वचा में नमी की कमी हो सकती है और यह बेजान लग सकती है। इसके लिए आप अपने खाने में हरी सब्जियों, फलों, मेवों और बीजों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही त्वचा को नमी देने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

#2 बालों का झड़ना या कमजोर होना बालों का झड़ना या कमजोर होना भी पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या फिर कमजोर हो रहे हैं तो यह विटामिन-B, विटामिन-C, विटामिन-D और प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा आयरन, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी बालों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं।

#3 थकान और कमजोरी महसूस होना अगर आप लगातार थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो यह भी पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। आयरन, विटामिन-B12 और फोलेट की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से भी थकान हो सकती है। इन पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियों, फलों, दालों और मेवों को शामिल करें।

#4 कमजोर नाखून होना अगर आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो यह भी पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। कैल्शियम, विटामिन-B7 (बायोटिन) और प्रोटीन की कमी से नाखून कमजोर होते हैं। इसके लिए आप अपने खाने में दूध, दही, हरी सब्जियों, फलियों और सूखे मेवों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही नाखूनों को नमी देने के लिए नियमित रूप से क्रीम लगाएं और समय-समय पर देखभाल करें।