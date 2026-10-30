रात में देर से खाना खाने से हो सकती हैं ये 5 समस्याएं, रखें ध्यान

रात को देर से खाना खाने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

पाचन तंत्र रात में आराम करना चाहता है, लेकिन देर से खाना खाने पर उसे काम करना पड़ता है। इससे खाने का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस आदत को सुधारने के लिए रात का खाना सोने से पहले खा लेना चाहिए।