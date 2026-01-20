लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो प्लान करें ये 5 रोमांटिक डेट, बना रहेगा प्यार

कहते हैं दूरियां प्यार को और गहरा कर देती हैं। इस बात को केवल वही लोग समझ सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अपने पार्टनर से दूर रहते हुए उन्हें प्यार जताना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि, अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप ये 5 रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं। ये आपको दूर होकर भी एक दूसरे के पास होने का एहसास दिलाएंगी।

#1 वीडियो कॉल पर फिल्म देखें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए जोड़े वीडियो कॉल पर बात जरूर करते हैं। इससे उन्हें एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है और दूरी थोड़ी कम लगती है। इसका फायदा उठाते हुए आप मूवी डेट प्लान कर सकते हैं। अपने-अपने लैपटॉप में जूम कॉल पर रहते हुए कोई रोमांटिक फिल्म लगा लें। इस दौरान अपने कैमरे खुले रखें, ताकि आप दोनों एक दूसरे को भी देखते रहें। कुछ खाने का भी ले आएं, जिससे मजा दोगुना हो जाएगा।

#2 कॉफी पीते-पीते एक दूसरे की तस्वीरें बनाएं एक ही शहर में रहने वाले जोड़े कॉफी डेट का आनंद लेते रहते हैं। हालांकि, यह लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी मुश्किल नहीं रह गई है। अपने-अपने मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियो कॉल करें और कॉफी का कप हाथ में ले लें। अब कॉफी की चुस्कियां लेते हुए दिल की बातें करें और पेंट, ब्रश और कैनवस भी ले आएं। दोनों अपने हाथों से एक दूसरे की पेंटिंग बनाएं और उसे एक याद के तौर पर अपने पास रखें।

Advertisement

#3 एक दूसरे के लिए व्लॉग बनाएं ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जोड़े सीधा रात को फुर्सत से बात कर पाते हैं। ऐसे में पूरे दिन की बातें बता पाना संभव नहीं होता। इस समस्या का हल है एक दूसरे के लिए व्लॉग बनाना, जो मजेदार डेट होगी। पूरे दिन के छोटे-छोटे वीडियो बनाएं, जिनमें आप दिखा रहे हों कि आप क्या कर रहे हैं। रात में उन्हें एडिट करें और अपने पार्टनर को भेज दें। इससे आपको लगेगा कि आप भी उनके दिन का हिस्सा थे।

Advertisement

#4 वर्चुअल कैंडल लाइट डिनर करें अगर आप किसी खास दिन पर एक दूसरे से दूर हैं तो वर्चुअल डेट नाइट प्लान करें। इसके लिए अपने-अपने कमरों में सजावट करके रोमांटिक माहौल बनाएं। मेज पर मोमबत्तियां जलाएं और कमरे की लाइट बंद कर दें। इस डेट के लिए सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होना न भूलें, ताकि असली डेट जैसा महसूस हो। अब दोनों लोग अपनी-अपनी पसंद का खाना आर्डर करें और उसे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते-करते खाएं।