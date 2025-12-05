शरीर में दर्द हो रहा है? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाएं, मिलेगा आराम

अक्सर कई लोग शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं। यह दर्द किसी चोट के कारण हो सकता है या कुछ और। हालांकि, अगर यह दर्द बिना किसी कारण के हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से जांच करवाएं। इसके साथ ही आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी इससे राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से शरीर के दर्द में आराम मिल सकता है।

#1 गर्म सिकाई करें अगर आपको शरीर में दर्द हो रहा है तो गर्म सिकाई करें। इसके लिए गर्म पानी की बोतल या हीट पैड का उपयोग करें और प्रभावित जगह पर लगाएं। अगर ये चीजें आपके पास नहीं हैं तो एक बोतल में पानी भरकर उसे गर्म करें और प्रभावित जगह पर लगाएं। इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी की बाल्टी में कुछ मिनट बैठकर भी सिकाई कर सकते हैं।

#2 हल्दी का किया जा सकता है इस्तेमाल हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर के दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीएं। आप चाहें तो हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं।

#3 अदरक का रस भी है असरदार अदरक में कई लाभकारी तत्व होते हैं, जो शरीर के दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए अदरक का रस निकालकर उसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। आप चाहें तो अदरक के टुकड़ों को पानी में डालकर उबाल लें और उसका सेवन करें। इसके अलावा अदरक के पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। यह तरीका दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

#4 मेथी दाने भी आएंगे काम मेथी के दानों में कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए मेथी के दानों को पानी में डालकर उबालें और इसे छानकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो मेथी के दानों को ठंडे पानी में डालकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेथी के दानों को गर्म पानी में डालकर भी पी सकते हैं।