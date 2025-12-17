सर्दियों का सुपरफूड है सहजन? जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

सहजन एक पौष्टिक सब्जी है, जो सर्दियों में बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसे मोरिंगा भी कहा जाता है और यह विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। सहजन का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। आइए आज हम आपको सहजन से बनाए जाने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 सहजन की सब्जी सहजन की सब्जी बनाने के लिए पहले सहजन की डंडी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर भूनें जब तक कि तेल अलग न हो जाए। अब इसमें सहजन के टुकड़े डालकर नमक मिलाकर ढककर पकने दें। थोड़ी देर बाद पानी मिलाकर सब्जी को गाढ़ा होने तक पकने दें। गर्मागर्म रोटी के साथ इसका आनंद लें।

#2 सहजन के परांठे सहजन के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटी हुई सहजन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन मिलाएं। अब इस मिश्रण में पानी डालकर आटा गूंध लें जब तक कि यह मुलायम न हो जाए। इसके बाद छोटी-छोटी लोईयां बनाकर उन्हें बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। ये परांठे दही या अचार के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।

#3 सहजन का सूप सहजन का सूप बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंडी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में पानी उबालें और उसमें कटे हुए सहजन डालें। जब सहजन पक जाए तो उसे पीस लें। अब इस पेस्ट को फिर से पैन में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें। गर्मागर्म सूप तैयार है।

#4 सहजन की चटनी सहजन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंडी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक मिक्सर जार में कटे हुए सहजन, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, नींबू का रस और नमक डालकर पीस लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं ताकि चटनी अच्छी तरह से पिस जाएं। यह चटनी रोटी या परांठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।