अपनी बिल्ली को दूध पिलाते हैं? जानिए इससे क्या नुकसान हो सकते हैं

जब भी कोई बिल्ली पालता है तो शुरूआती दिनों में उसे दूध ही पिलाता है। हालांकि, यह खाद्य पदार्थ आपकी बिल्ली के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिल्लियां दूध को पचा नहीं पाती हैं और इसकी वजह से उनका पेट खराब हो सकता है। इसके कारण इसकी वजह से उन्हें गैस और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि बिल्ली को दूध पिलाने से क्या होता है।

#1 लैक्टोज की समस्या लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार की शक्कर है। बिल्लियों का पेट इसको पचाने में सक्षम नहीं होता। जब बिल्ली दूध पीती है तो वह लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाती, जिससे उसे गैस, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह पदार्थ उनके पेट में जा कर फरमेंट होने लगता है, जिससे जलन और एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं।

#2 पोषण की कमी दूध में वे सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं होते, जो बिल्लियों को सेहतमंद रहने के लिए चाहिए होते हैं। बिल्लियां मांसाहारी होती हैं और उन्हें प्रोटीन और कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो केवल मांस में पाए जाते हैं। दूध इनमें से किसी भी पोषक तत्व का अच्छा स्रोत नहीं होता, जिससे उनकी सेहत प्रभावित होती है। इसलिए, बिल्लियों को दूध देने की बजाय उन्हें ऐसा खाना दें, जिसमें उनके लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों।

Advertisement

#3 वजन बढ़ना दूध में कैलोरी अधिक मात्रा में होती हैं, जो बिल्लियों के लिए वजन बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। ज्यादा कैलोरी मिलने से उनकी शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और वे मोटापे का शिकार हो जाती हैं। मोटापा बिल्लियों के लिए कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि मधुमेह और दिल की समस्याएं। इसलिए, बिल्लियों को दूध देना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता और इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

Advertisement

#4 पेट की समस्याएं दूध पीने से बिल्लियों को पेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उल्टी या दस्त। ये समस्याएं उनके लिए बहुत असुविधाजनक होती हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसके अलावा पेट की समस्याओं के कारण उनकी भूख भी कम हो जाती है, जिससे उनके कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। साथ ही इस डेयरी उत्पाद के सेवन से बिल्लियां उलटी करने लगती हैं।