भारतीय संस्कृति में अहम है कला, जानिए 5 कारण

भारतीय संस्कृति में कला का एक खास स्थान है। यह न केवल हमारी पहचान को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज के अलग-अलग पहलुओं को भी उजागर करती है। कला के माध्यम से हम अपनी परंपराओं, मान्यताओं और जीवनशैली को समझ सकते हैं। भारतीय कला में चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत, नाच-गाना और भवन निर्माण शामिल हैं, जो सभी अपने-अपने तरीके से हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। आइए जानें कि भारतीय संस्कृति को समझने में कला कैसे मदद कर सकती है।

#1 कला से मिलता है सांस्कृतिक ज्ञान भारतीय कला हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताती है। अलग-अलग कला रूपों जैसे चित्रकारी, मूर्तिकला और संगीत में इस्तेमाल किए गए रंग, डिजाइन और तकनीकें हमारे इतिहास और परंपराओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए मदुरै में बनी नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। इसी तरह तंजौर की चित्रकारी दक्षिण भारत की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है।

#2 धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भारतीय कला का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। मंदिरों की मूर्तियां, दीवारों पर बनी चित्रकारी और शास्त्रीय संगीत हमारे धार्मिक विश्वासों को दर्शाती हैं। ये कला रूप न केवल पूजा-अर्चना का हिस्सा हैं बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए कांचीपुरम के मंदिरों में बनी मूर्तियां भगवान शिव और देवी दुर्गा की कहानियों को बयां करती हैं। इसी तरह बनारस की गंगा आरती भी आध्यात्मिक अनुभव का एक हिस्सा है।

Advertisement

#3 सामाजिक और राजनीतिक संदेश भारतीय कला ने समय-समय पर सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी दिए हैं। चित्रकारी, मूर्तियां और नाच प्रदर्शन ने समाज की समस्याओं और बदलावों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए रवींद्रनाथ ठाकुर की चित्रकारी में बंगाल के ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है, जबकि कथक नाच प्रदर्शन में समाज की जटिलताओं को दर्शाया गया है। इसी तरह कुचिपुड़ी नाच में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाकर धार्मिक और सामाजिक संदेश दिए जाते हैं।

Advertisement

#4 सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारतीय कला ने अलग-अलग संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान का माध्यम भी बनी है। भारत में आए विदेशी कलाकारों ने यहां की कला तकनीकों को अपनाया और उन्हें नया रूप दिया। इससे हमारी कला समृद्ध हुई और नए आयाम प्राप्त किए। उदाहरण के लिए मुगलों द्वारा लाए गए चित्रों ने भारतीय चित्रकारी में नई तकनीकों और विषयों को शामिल किया। इसी तरह राजस्थानी चित्रकारी में मुस्लिम कला का प्रभाव देखा जाता है।