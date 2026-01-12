बिल्लियां इतना ज्यादा क्यों सोती हैं? जानिए इसके 5 कारण

बिल्लियों को दिनभर सोते हुए देखना आम बात है। वे लगभग 16 से 20 घंटे तक सोती हैं, जो उन्हें एक खासियत बनाती है। यह आदत उन्हें प्राकृतिक रूप से मिली है और यह उनके जीवनशैली का अहम हिस्सा है। इस लेख में हम बिल्लियों के अधिक सोने के पीछे के कारणों को समझेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे बिल्लियां अपने आरामदायक स्थानों का चयन करती हैं और क्यों वे सोते समय भी अपनी आंखें खोलती हैं।

#1 प्राकृतिक शिकारी होने के कारण ज्यादा सोती हैं बिल्लियां बिल्लियां प्राकृतिक रूप से शिकारी होती हैं। उन्हें अपने शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वे दिनभर आराम करती हैं ताकि वे ऊर्जा बचा सकें और रात में शिकार करने के लिए तैयार रह सकें। इस कारण वे ज्यादा सोती हैं और अपनी ताकत को बचाकर रखती हैं। इसके अलावा बिल्लियां शिकार करते समय भी थोड़ी देर के लिए झपकी लेती हैं ताकि वे हमेशा चौकस रहें और किसी भी खतरे से बच सकें।

#2 तापमान को नियंत्रित करने के लिए सोती हैं बिल्लियां बिल्लियों का शरीर गर्म रहता है और उन्हें ठंड लग सकती है। इसलिए वे सोते समय अपनी आंखें खोलकर रखती हैं ताकि वे किसी खतरे का तुरंत पता लगा सकें। इसके अलावा बिल्लियां अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी ज्यादा सोती हैं। जब तापमान ज्यादा होता है तो वे ठंडक महसूस करती हैं और जब ठंड होती है तो वे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी सोती हैं।

Advertisement

#3 आरामदायक स्थानों का चयन करती हैं बिल्लियां बिल्लियां हमेशा आरामदायक स्थानों पर सोना पसंद करती हैं। वे ऐसी जगहें चुनती हैं जहां उन्हें सुरक्षा महसूस हो और जो गर्म हो। इसके लिए वे सोने के लिए रजाई, बिस्तर या फिर किसी गर्म जगह का चयन करती हैं। इसके अलावा बिल्लियां अक्सर ऊंचे स्थानों पर सोना पसंद करती हैं ताकि वे अपने चारों ओर का माहौल देख सकें और किसी भी खतरे का तुरंत पता लगा सकें। इससे उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है।

Advertisement

#4 तनावमुक्त रहने के लिए सोती हैं बिल्लियां बिल्लियां तनावमुक्त रहने के लिए भी ज्यादा सोती हैं। जब वे किसी चीज से डर जाती हैं या घबराहट महसूस करती हैं तो वे खुद को शांत करने के लिए सो जाती हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है और वे फिर से सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। इसके अलावा बिल्लियां अपने तनाव को कम करने के लिए अपने पसंदीदा खिलौनों के साथ खेलती हैं या अपने शरीर को साफ करती हैं।