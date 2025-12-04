कुत्तों के अजीब व्यवहार के कारण, जो आपको कर सकते हैं हैरान

कुत्ते अपने अजीब व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कभी-कभी वे ऐसा कुछ कर देते हैं, जो आपको समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने यह किया क्यों। इन अजीबोगरीब हरकतों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते के अजीब व्यवहार को समझ सकें और उसके साथ बेहतर समय बिता सकें। इसके अतिरिक्त आप अपने कुत्ते की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

#1 गंध की ओर आकर्षण कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है और उन्हें गंध की ओर खींचा जाता है। वे अक्सर गंध को सूंघते हुए चलते हैं या जमीन पर लोटते हैं। यह उनके लिए एक प्राकृतिक गतिविधि है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और नए स्थानों पर जाने की इच्छा जगाते हैं। इसलिए जब आपका कुत्ता किसी चीज को सूंघता हुआ दिखे तो समझिए कि वह नई जगहों की खोज कर रहा है।

#2 लोटना या घुमना कुत्ते अक्सर जमीन पर लोटते हुए या गोल-गोल घूमते हुए दिख सकते हैं। यह व्यवहार उनके लिए सामान्य है और इसे खेलने का तरीका माना जाता है। वे इसे मजेदार समझते हैं और इससे उनकी ऊर्जा भी खर्च होती है। इसके अलावा यह उनके लिए एक तरह का व्यायाम भी है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जब आपका कुत्ता ऐसा करे तो उसे रोकने की बजाय इसे एक खेल की तरह लें।

Advertisement

#3 चाटना कुत्ते अक्सर अपने पंजों या पूंछ को चाटते हुए दिखते हैं। यह उनके लिए सामान्य बात है और इसे तनाव दूर करने का तरीका माना जाता है। अगर आपका कुत्ता बार-बार ऐसा करता है तो हो सकता है कि उसे कुछ परेशानी हो रही हो, जैसे कि कीड़े लगना या त्वचा में जलन होना। इस स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।

Advertisement

#4 खुद को खरोंचना कभी-कभी कुत्ते खुद को खरोंचते हुए दिखते हैं, खासकर जब वे तनाव में होते हैं या बहुत उत्साहित होते हैं। यह उनके लिए एक तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। अगर आपका कुत्ता बार-बार ऐसा करता है तो हो सकता है कि उसे कुछ परेशानी हो रही हो, जैसे कि कीड़े लगना या त्वचा में जलन होना। इस स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।