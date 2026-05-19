AC अचानक कूलिंग करना बंद कर दे तो बरतें सावधानी, हो सकते हैं ये 5 कारण

गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल करना लगभग हर किसी को पसंद है, क्योंकि इससे घर को ठंडक मिलती है। हालांकि, अगर यह ठीक से काम करना बंद कर दे तो काफी परेशानी होती है। AC के ठीक से कूलिंग न करने का कारण जानने के लिए आपको कुछ संकेतों पर ध्यान देना होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनके कारण AC ठीक से कूलिंग करना बंद कर सकता है।

#1 एयर फिल्टर हो सकता है गंदा अगर आपका AC ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसके एयर फिल्टर को चेक करवा लें। दरअसल, अगर एयर फिल्टर गंदा हो गया है तो इससे ठीक से ठंडक नहीं मिल पाएगी। ऐसे में एयर फिल्टर को साफ कर लें या बदलवा लें। AC के एयर फिल्टर को हर महीने में एक बार साफ करना चाहिए। अगर एयर फिल्टर ज्यादा गंदा हो गया है तो उसे बदलना ही बेहतर है।

#2 ठंडक देने वाला तरल हो सकता है कम AC में ठंडक देने वाला तरल एक ऐसा पदार्थ है, जो आपके AC को ठंडा करने में मदद करता है। अगर इसका स्तर कम हो गया है तो इससे ठंडक ठीक से नहीं मिल पाती। ऐसे में आपको अपने AC की इस तरल की मात्रा जांचनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे भरना चाहिए। इसके अलावा तरल की गुणवत्ता भी जांचें, क्योंकि खराब गुणवत्ता का तरल आपके AC को नुकसान पहुंचा सकता है।

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#3 खराब हो सकता है तापमान नियंत्रक अगर आपके AC का तापमान नियंत्रक ठीक से काम नहीं करेगा तो इससे भी ठंडक प्रभावित हो सकती है। यह AC का वह हिस्सा होता है, जो कमरे के तापमान को मापता है और AC को चालू या बंद करने में मदद करता है। अगर यह खराब हो गया हो तो इसे बदलना जरूरी है। इसके अलावा इसकी सेटिंग को भी चेक करें, ताकि आपके कमरे का तापमान सही रहे और AC सही तरीके से काम करे।

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#4 हवा की नली में हो सकती है लीकेज अगर आपके घर में कई कमरे हैं और सभी कमरों में AC की हवा जाती है तो हो सकता है कि किसी कमरे की हवा की नली में लीकेज हो गया हो। लीकेज की वजह से ठंडी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे आपके कमरे में ठंडक नहीं मिल पाती। इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको अपने AC की नलियों को चेक करना होगा और अगर कहीं लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना होगा।