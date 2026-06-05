आपके घर पर बने पकौड़े क्यों हो जाते हैं गीले? जानिए ऐसा होने के 5 कारण
क्या है खबर?
पकौड़ा खास भारतीय नाश्ता है, जो चाय के साथ बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि पकौड़े तलने के बाद गीले हो जाते हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से आपके पकौड़े तलने के बाद गीले हो सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप सुधार करते हुए पकौड़ों को कुरकुरा और लजीज बना सकेंगे।
#1
बेसन की मात्रा ठीक न होना
पकौड़ों के लिए बेसन की मात्रा बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत कम बेसन डालते हैं तो आपके पकौड़े टूट सकते हैं और उनमें से तेल निकल सकता है। दूसरी ओर अगर ज्यादा बेसन डालते हैं तो पकौड़ों का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए, सही मात्रा में बेसन का उपयोग करें, ताकि आपके पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनें। बेसन की सही मात्रा से ही पकौड़ों का स्वाद और बनावट, दोनों बेहतरीन हो सकते हैं।
#2
तेल का तापमान सही न रखना
पकौड़े तलने के लिए तेल का तापमान भी बहुत अहम होता है। अगर तेल बहुत गर्म होगा तो पकौड़े जल्दी जल जाएंगे और उनमें से तेल निकल सकता है। दूसरी ओर अगर तेल ठंडा होगा तो पकौड़े तेल सोख लेते हैं और गीले हो जाते हैं। इसलिए, तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें, ताकि पकौड़े सही तरीके से पकें और उनमें से तेल न निकले। सही तापमान पर पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं।
#3
मिश्रण को ठीक से न मिलाना
पकौड़ों के मिश्रण को ठीक से मिलाना भी जरूरी होता है। अगर आप मिश्रण को अच्छी तरह से नहीं मिलाते हैं तो उसमें गांठें बन सकती हैं, जिससे पकौड़े ठीक से नहीं पकते और उनमें से तेल निकलता है। इसके अलावा मिश्रण में पानी ज्यादा होने से भी पकौड़े गीले हो सकते हैं। इसलिए, हमेशा मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और पानी की मात्रा का ध्यान रखें, ताकि आपके पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनें।
#4
सही आकार में न काटना
पकौड़ों को सही आकार में काटना भी एक अहम स्टेप है। अगर आप बहुत बड़े आकार में काटते हैं तो वे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से जल जाते हैं। दूसरी ओर अगर छोटे आकार में काटते हैं तो वे जल्दी पक जाते हैं, लेकिन अगर आटे का मिश्रण ठीक से नहीं बना होगा तो वे गीले हो सकते हैं। सही आकार में काटने से पकौड़े सही तरीके से पकते हैं और स्वादिष्ट बनते हैं।
#5
पकौड़ों को सही तरीके से सुखाएं
पकौड़ों को तलने के बाद सही तरीके से सुखाना भी जरूरी है। अगर आप उन्हें तुरंत प्लेट में रखते हैं तो वे गीले हो सकते हैं। इसलिए, पकौड़ों को तलने के बाद किचन पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। यह तरीका आपके पकौड़ों को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाए रखेगा। सही तरीके से सुखाने से पकौड़े ज्यादा समय तक कुरकुरे रहते हैं और उनका स्वाद भी बेहतरीन होता है।