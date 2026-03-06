LOADING...
बीजों से न उगाएं ये पौधे, नहीं मिल पाएगी सफलता

लेखन अंजली
Mar 06, 2026
05:52 pm
क्या है खबर?

अगर आप अपने बगीचे के लिए पौधे चुनते समय बीजों पर निर्भर करते हैं तो यह तरीका हमेशा सही नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें बीजों से उगाना मुश्किल होता है और इससे आपके समय और मेहनत की बर्बादी होती है। इसके अलावा बीजों से उगाने पर पौधों को सही देखभाल नहीं मिल पाती, जिससे उनकी बढ़त प्रभावित होती है। आइए आज हम आपको ऐसे पांच पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें बीजों से न उगाएं।

#1

तुलसी

तुलसी एक पवित्र और औषधीय गुणों वाला पौधा है, जिसे बीजों से उगाना कठिन होता है। इसके बीजों का अंकुरण कम होता है और अगर आप इसे बीजों से उगाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगातार देखभाल करनी पड़ती है। बेहतर होगा कि आप तुलसी के पौधे को कटिंग से उगाएं। इसके लिए किसी स्वस्थ पौधे की टहनी काटकर उसे मिट्टी में लगाएं और नियमित पानी दें। इससे तुलसी जल्दी बढ़ती है और स्वस्थ रहती है।

#2

मनी प्लांट

मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो घर की सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इसे बीजों से उगाना कठिन होता है क्योंकि इसके बीजों का अंकुरण बहुत कम होता है। इसके अलावा मनी प्लांट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। आप इसे कटिंग से आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए मनी प्लांट की टहनी काटकर पानी या मिट्टी में लगाएं और नियमित पानी दें।

#3

पुदीना

पुदीना एक ताजगी भरा पौधा है, जिसका इस्तेमाल खाने-पीने और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इसे भी बीजों से उगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके बीजों का अंकुरण बहुत कम होता है। पुदीना को कटिंग से उगाना आसान होता है। इसके लिए किसी स्वस्थ पुदीने की टहनी काटकर उसे मिट्टी में लगाएं और नियमित पानी दें। इससे पुदीना जल्दी बढ़ता है और स्वस्थ रहता है, जिससे आप इसका आनंद ले सकते हैं।

#4

धनिया

धनिया भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, जिसे हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी बीजों से उगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके बीजों का अंकुरण कम होता है। धनिया को कटिंग से उगाना आसान होता है। इसके लिए धनिये की जड़ वाली डंठल को पानी या मिट्टी में लगाएं और नियमित पानी दें। इससे धनिया जल्दी बढ़ता है और ताजा रहता है, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

#5

करी पत्ता

करी पत्ता दक्षिण भारतीय व्यंजनों में खास होता है और इसकी खुशबू खाने को विशेष बनाती है। इसे भी बीजों से उगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके बीजों का अंकुरण कम होता है। करी पत्ता को कटिंग से उगाना आसान होता है। इसके लिए करी पत्ते की टहनी काटकर उसे मिट्टी में लगाएं और नियमित पानी दें। इससे करी पत्ता जल्दी बढ़ता है और ताजा रहता है, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

