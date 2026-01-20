आयुर्वेद में इन 5 पौधों का होता है इस्तेमाल, जानें इनके फायदे

आयुर्वेद एक पुरानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, जो प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और पौधों का उपयोग करके शरीर और मन को स्वस्थ रखने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कई ऐसे पौधे शामिल हैं, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किया जा सकता है। इन पौधों में औषधीय गुण होते हैं, जो कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है।

#1 तुलसी तुलसी को 'पवित्र तुलसी' भी कहा जाता है और यह आयुर्वेद का एक अहम हिस्सा है। तुलसी के पत्ते एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी का सेवन तनाव को कम करने, पाचन को सुधारने और त्वचा को साफ करने में भी मदद कर सकता है। आप तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं या फिर इसके पत्तों का रस निकालकर उसका सेवन कर सकते हैं।

#2 नीम नीम को 'औषधियों का राजा' भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया को खत्म करने और सूजन को कम करने में सहायक होता है, जो त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासों और एक्जिमा का इलाज कर सकता है। नीम की पत्तियों का रस निकालकर पीने से शरीर की गंदगी दूर होती है और खून साफ होता है। इसके अलावा नीम की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से दस्त जैसी समस्याओं में भी लाभ होता है।

#3 आंवला आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। आंवला का सेवन पाचन को सुधारने, त्वचा को निखारने और बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा आंवला का रस निकालकर पीने से शरीर की गंदगी दूर होती है और खून साफ होता है।

#4 गिलोय गिलोय शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने, तनाव को कम करने और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। गिलोय का उपयोग खून साफ करने, मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक है। इसके अलावा गिलोय का उपयोग त्वचा की समस्याओं को दूर करने, कैंसर कोशिकाओं को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी किया जा सकता है।