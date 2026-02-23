ग्रीस की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों की ओर जरूर बढ़ाएं कदम

ग्रीस एक ऐसा देश है, जो प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति का गढ़ है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप ग्रीस की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास जगहों पर जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप ग्रीस की असली खूबसूरती और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। आइए ग्रीस के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1 एथेंस का एक्रोपोलिस एथेंस का एक्रोपोलिस ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यह एक पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिरों का समूह है, जिसमें पार्थेनन मंदिर सबसे प्रमुख है। यहां से पूरे एथेंस शहर का नजारा देखा जा सकता है। एक्रोपोलिस में आप प्राचीन वास्तुकला और कला का अनोखा संगम देख सकते हैं। यहां आकर आपको प्राचीन ग्रीक सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

#2 सेंटोरिनी द्वीप सेंटोरिनी द्वीप अपने सफेद रंग के घरों और नीले छतों के लिए जाना जाता है। यह समुद्र के किनारे स्थित है, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत है। यहां आप समुद्र स्नान कर सकते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। सेंटोरिनी द्वीप पर आप विभिन्न गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ाई, वाइन चखना और नाव की सैर।

#3 मेटियोरा मठ मेटियोरा मठ उत्तरी ग्रीस में स्थित एक अनोखा स्थल है, जहां पहाड़ियों पर बने कई मठ स्थित हैं। ये मठ 14वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे और आज भी सक्रिय हैं। यहां आकर आप प्राचीन धार्मिक स्थलों की भव्यता देख सकते हैं। मेटियोरा मठों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपको चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।

#4 डेलोस द्वीप डेलोस द्वीप एक छोटा सा द्वीप है, जो प्राचीन ग्रीक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां आकर आप प्राचीन मंदिरों, थिएटरों और बाजारों के अवशेष देख सकते हैं। डेलोस द्वीप पर पहुंचने के लिए आपको नाव द्वारा यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि वहां कोई स्थलीय संपर्क नहीं है। इस द्वीप पर पर्यटकों को प्राचीन ग्रीक सभ्यता की झलक देखने को मिलती है, जिससे उनकी यात्रा यादगार बन जाती है।