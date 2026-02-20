अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? इन 5 जगहों पर जाएं
क्या है खबर?
अमेरिका एक बड़ा देश है, जो अपनी विविधता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और आधुनिक शहर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि वहां किन-किन जगहों पर जाना फायदेमंद रहेगा। आइए अमेरिका की पांच ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं, जहां आप अपनी यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं।
#1
न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी ऊंची-ऊंची इमारतों और चमचमाती रोशनी के लिए मशहूर है। यहां आप टाइम्स स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क और ब्रुकलिन ब्रिज जैसे कई प्रमुख आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय और 9/11 स्मारक संग्रहालय भी देखने लायक हैं। यहां की विविधता और ऊर्जा आपको एक अनोखा अनुभव देगी।
#2
लॉस एंजेलिस
लॉस एंजेलिस अमेरिका का एक खूबसूरत शहर है, जो फिल्म जगत के लिए मशहूर है। यहां आप यूनिवर्सल स्टूडियोज, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम और ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लॉस एंजेलिस में सांता मोनिका बीच, गेट्टी सेंटर और कला संग्रहालय भी देखने लायक हैं। यहां की फिल्म इंडस्ट्री, समुद्र तट और कला-संस्कृति आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगे।
#3
शिकागो
शिकागो अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी इमारतों और कला के लिए जाना जाता है। यहां आप शिकागो रिवरवॉक, मिलेनियम पार्क, कला संस्थान और विलिस टॉवर जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। शिकागो में फील्ड्स ऑर्बिटोरियम, नेवी पियर और शिकागो इतिहास सोसाइटी भी देखने लायक हैं। यहां की कला, संस्कृति और इमारतें आपको एक अनोखा अनुभव देंगी।
#4
वॉशिंगटन, डी.सी.
वॉशिंगटन, डी.सी. अमेरिका की राजधानी है और यह राजनीति का केंद्र भी है। यहां व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग और लिंकन मेमोरियल जैसी जगहें देखने लायक हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन, डी.सी. में स्मारक और संग्रहालय भी देखे जा सकते हैं। यहां की राजनीति, इतिहास और संस्कृति आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। अगर आप अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं तो वॉशिंगटन, डी.सी. जरूर शामिल करें।
#5
लास वेगास
लास वेगास अमेरिका का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने जुआघरों और रात की जिंदगी के लिए मशहूर है। यहां आप बेलाजियो फाउंटेन शो, स्ट्रिप और फ्रेमोंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लास वेगास में ग्रांड कैन्यन, रेड रॉक कैन्यन और नेवादा रेगिस्तान भी देखे जा सकते हैं। यहां की ऊर्जा, मनोरंजन और अनुभव आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। लास वेगास आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।