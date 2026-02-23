LOADING...
क्रोएशिया के एड्रियाटिक तट की इन 5 जगहों पर जाकर मिलेगा सुकून, जानें खास बातें
लेखन सयाली
Feb 23, 2026
01:52 pm
क्या है खबर?

क्रोएशिया का एड्रियाटिक तट 6,000 किमी से लंबा है, जो एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह है। यह स्थान अपने साफ नीले पानी और सुंदर द्वीपों के लिए जाना जाता है। यहां हजारों द्वीप हैं और कई ऐतिहासिक शहर भी बसे हुए हैं। अगर आप शहर की भीड़ से दूर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो क्रोएशिया का यह हिस्सा आपके लिए आदर्श हो सकता है। यहां की यात्रा आपको नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करेगी।

#1

मलकनिस्टा

मलकनिस्टा एक छोटा-सा गांव है, जो अपने सफेद रेत के समुद्र तट और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यह जगह परिवार के साथ समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बेहतरीन है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं।

#2

व्र्सार

व्र्सार एक सुंदर शहर है, जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है और समुद्र किनारे तक फैला हुआ है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद सुंदर दिखता है। व्र्सार में आप पुराने चर्च, पुरानी इमारतें और छोटे-छोटे बाजार देख सकते हैं। इसके अलावा यहां कई गतिविधियां, जैसे कि साइकिलिंग, पैदल यात्रा और नाव सफारी भी उपलब्ध हैं। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है, जो प्रकृति और इतिहास, दोनों का आनंद लेना चाहते हैं।

#3

रोविनज

रोविनज एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने रंग-बिरंगे घरों और संकरी गलियों के लिए जाना जाता है। यहां का पुराना शहर बहुत ही आकर्षक है, जहां आप घूमते हुए शानदार समय बिता सकते हैं। रोविनज में कई कला दीर्घाएं भी हैं, जहां आप स्थानीय कलाकारों की कृतियां देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के समुद्र तट भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप धूप सेंक सकते हैं या तैराकी कर सकते हैं।

#4

पोरचे

पोरचे एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है, जो शांति और सुकून चाहते हैं। पोरचे में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। पोरचे की हरियाली और ताजगी आपके मन को शांति प्रदान करेगी।

#5

मोस्टार

मोस्टार एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने पुराने पुल 'स्टारी मोस्ट' के लिए मशहूर है। यह पुल नदी पर बना हुआ है और दोनों किनारों को जोड़ता है। मोस्टार में आप अलग-अलग संस्कृतियों का मिश्रण देख सकते हैं, जो इसे खास बनाता है। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास की झलक मिलेगी। इसके अलावा मोस्टार में कई मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं।

