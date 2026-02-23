प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं ऑस्ट्रिया की ये 5 जगहें, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए रहेंगी बेहतरीन

ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली, पहाड़ियां और साफ-सुथरे जलाशय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऑस्ट्रिया में घूमने के लिए कई शांतिपूर्ण स्थान हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऑस्ट्रिया की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जो आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए।

#1 साल्जबर्ग साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां का साल्जबर्ग किला शहर का मुख्य आकर्षण है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां का मिराबेल पैलेस गार्डन भी बहुत सुंदर है। साल्जबर्ग में आप मशहूर संगीतकार वुल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट के जन्मस्थान को भी देख सकते हैं, जो संगीत प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है।

#2 हॉलस्टाट हॉलस्टाट एक छोटा-सा गांव है, जो अपने खूबसूरत झील और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यह गांव विश्व धरोहर स्थल भी है, जिससे इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां आकर आप झील के किनारे टहल सकते हैं या नाव में सैर कर सकते हैं। इसके अलावा हॉलस्टाट साल्ट माइन भी देखा जा सकता है, जहां से नमक निकाला जाता था। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है।

#3 ग्राज ग्राज ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहां का पुराना शहर अपनी खूबसूरत इमारतों और संकीर्ण गलियों के लिए मशहूर है। ग्राज में आप श्लॉसबर्ग पहाड़ी पर स्थित श्लॉसबर्ग टॉवर से पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, जो इसकी भव्यता का बखान करता है। इसके अलावा यहां का कला संग्रहालय भी देखने लायक है, जहां आधुनिक कला की प्रदर्शनी लगती रहती हैं।

#4 इनसब्रुक इनसब्रुक आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो बर्फ पर स्की करने और पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए मशहूर है। यहां का गोल्डन रूफ हाउस, जिसकी छत पर सोने की छड़ियां लगी हुई थीं, पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा इनसब्रुक में आप एम्पायरिया स्टेट बिल्डिंग से भी पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है।