ये लोग न करें सरसों के तेल का सेवन, हो सकती है दिक्कत

सरसों का तेल एक ऐसा तेल है, जो भारतीय रसोई में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेहतमंद माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि किन लोगों को सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए और क्यों।

#1 बच्चों को न दें सरसों का तेल बच्चों को सरसों का तेल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों का पाचन तंत्र अभी विकसित हो रहा होता है और सरसों का तेल उनके लिए भारी पड़ सकता है। इससे उन्हें पेट दर्द या अन्य पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की त्वचा भी संवेदनशील होती है, जिससे उन्हें जलन या रैशेज हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को खाने में सरसों का तेल देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

#2 गर्भवती महिलाएं भी रहें सावधान गर्भवती महिलाओं को भी सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं की सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। सरसों के तेल में मौजूद तत्व गर्भावस्था में उल्टी या मतली जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर गलत असर पड़े। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खाने में सरसों का तेल न देने की सलाह दी जाती है।

#3 जिन लोगों को एलर्जी होती है उन्हें भी न दें सरसों का तेल अगर किसी व्यक्ति को सरसों या इसके बीजों से एलर्जी होती हो तो उन्हें खाने में सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। एलर्जी होने पर सरसों का तेल खाने से त्वचा पर खुजली, रैशेज या सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत या पेट दर्द भी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही सरसों से एलर्जी हो, उन्हें खाने में सरसों का तेल न दें।